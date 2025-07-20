Nació el hijo de Mariana Pajón: “Qué privilegio sentirte crecer dentro de mí”

Mariana Pajón le dio la bienvenida a su primer hijo. La múltiple campeona olímpica dio a luz en la noche de este 28 de noviembres en Medellín, acompañada por su esposo, Vincent Pelluard. La pareja, que durante todo el embarazo manejó la información con discreción, no ha revelado por ahora mayores detalles sobre el esperado nacimiento.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Lo que se sabe sobre el nacimiento del hijo de Mariana Pajón

La llegada del bebé ocurrió apenas unas horas después de que Pajón compartiera una emotiva publicación que terminó adelantando lo que estaba por venir:

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”.

La información fue divulgada por El Colombiano y La Red (Caracol Televisión), medios que señalaron que el nacimiento ocurrió en una clínica de Medellín. Aunque no se conocen más datos, como el nombre del bebé, los reportes indican que la familia se encuentra bien y disfrutando de sus primeras horas juntos.

¿Quién es Vincent Pelluard, esposo de Mariana Pajón?

Pelluard es un exbicicrosista francés nacido el 31 de mayo de 1990 en Joué-lès-Tours, Francia. Su historia con Colombia empezó en 2012, cuando conoció a la antioqueña durante competencias internacionales de BMX, lo que dio paso a una relación marcada por el deporte y la admiración mutua.

El noviazgo con Mariana Pajón se hizo público en 2013, durante el Mundial de BMX en Nueva Zelanda, y tres años después Vincent sorprendió a Mariana con una propuesta de matrimonio en la Torre Eiffel. La pareja se casó en diciembre de 2017 en Medellín.

Más allá de su vida personal, Vincent Pelluard reforzó su vínculo con Colombia en 2018 al obtener la nacionalidad y competir por el país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras su retiro en 2022, asumió el rol de entrenador y apoyo clave en la carrera de su esposa.