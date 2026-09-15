Nació el segundo hijo de Maluma. El cantante reveló el nombre del bebé y su primera foto 

Hace unos minutos, el cantante antioqueño anunció el nacimiento de su segundo hijo. El artista había revelado en los primeros meses de este año que su hija París tendría un hermanito. Desde ese momento, el embarazo de su pareja Susana Gómez se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales y de los medios de comunicación nacionales e internacionales. El intérprete de Hawái había compartido en su cuenta de Instagram varios momentos especiales de esta nueva etapa familiar y la alegría que sentía al convertirse nuevamente en papá.

Maluma y su pareja Susana Gómez se convirtieron en padres por segunda vez

A través de sus redes sociales, el artista compartió una conmovedora fotografía en la que presentó oficialmente al nuevo miembro de su familia. En la imagen, se observa a Maluma alzando al bebé con una mano, mientras con la otra abraza a su novia. En la descripción, el paisa de 32 años reveló el nombre del bebé y la fecha de su nacimiento. “𝒪𝓇𝒾ó𝓃 ℒ𝑜𝓃𝒹𝑜ñ𝑜 𝒢ó𝓂𝑒𝓏. 𝟷𝟺/𝟶𝟿/𝟸𝟼”, escribió.

En menos de una hora, la publicación ya superó los 432 mil likes. Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándolo por la llegada del bebé. “Qué lindos”, “felicidades familia. Bienvenido Orión ✨💙✨ mucho amor para ustedes”, “enviándoles millones de bendiciones y mucha salud para la familia”, “ahora sí llegó el Maluma baby”, “el pequeño gigante”, “felicidades, se creció la familia”.

“Todo cambió”: Maluma sobre su faceta como papá

En una entrevista con Allure en 2024, poco después de que naciera París, Maluma compartió que ser padre ha cambiado por completo su perspectiva de la vida. “Todo cambió. Me encanta”, comentó el artista cuando le preguntaron cómo la llegada de su hija había impactado su vida. Durante la charla, también mencionó que ahora tiene una motivación extra para trabajar y esforzarse, ya que quiere ser un buen ejemplo para sus hijos.

Además, el cantante reveló que, desde que se convirtió en padre, comenzó a cuidar más su salud y sus rutinas diarias. Según contó, se esfuerza por acostarse temprano y levantarse alrededor de las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio, porque desea mantenerse en forma y estar presente en la vida de los niños.

Por su parte, en una entrevista con ¡Hola! Américas, dijo: “Decidí ser un padre responsable, un padre presente. Porque al final del día, la fácil es pagar las cuentas y salir del hogar, pero yo fui la primera persona que alimentó a Paris cuando salió del hospital”. También se refirió al momento en el que sintió, después del nacimiento de su primogénita, que su vida debía tener un giro: “Lo que yo necesitaba era un momento de paz, de pausa, de disfrute en familia y luego salir a trabajar y hacer lo demás. Y, sobre todo, feliz, porque París es una niña saludable y todo lo que hago, lo hago por ella. No descuidar mi hogar, pero tampoco descui­dar mi carrera”.