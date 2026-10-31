Nació hijo de Camilo Cifuentes: “Una de nuestras razones más grandes para vivir y amar”

Hace unas semanas Camilo Cifuentes, reconocido generador de contenido, que ha procurado mantener su rostro en reserva prefiriendo que el protagonismo lo tengan las personas con las que suele aparecer en las redes sociales y a quien beneficia, estuvo envuelto en una polémica, luego de que su expareja Camila Sepúlveda publicara algunos chats que demostrarían que, pese a él estar comenzando una nueva relación sentimental con la influencer conocida como ‘La Mijita‘, estaría en conversaciones con ella para construir un hogar, junto al bebé que estaba por nacer.

Posteriormente, Camilo reconoció no haber sido del todo sincero. Luego se le vio junto a La Mijita confirmando que decidió darse una nueva oportundiad sentimental junto a ella. Camila no se volvió a pronunciar.

Ahora, el influencer que ha realizado destacadas obras sociales y es famoso por su frase ‘Afán yo no tengo’ vuelve a ser noticia, pero esta vez por el nacimiento de su pequeño hijo, producto de su relación con Sepúlveda.

Fue la propia Camila quien dio a conocer la llegada del bebé a quien reveló llamará Juan.

“Quiero contarles que ya nació Juanito y con él una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender”, comenzó escribiendo la nueva mamá en una publicación compartida con Cifuentes.

"Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto la madurez "

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar, no existen palabras suficientes para describir lo que siente mi corazón, solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso”, puntualizó junto a un carrusel de imágenes donde se ve ella cargando al bebé y otra donde al parecer, Camilo carga el bebé vestido de amarillo con blanco.

“Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito cada uno desde su posición”, escribió dejando ver que su situación con Cifuentes ha sido superada y ahora mantienen una relación cordial y madura enfocada en la crianza del bebé.

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“A todas las mujeres y mamás que han estado acompañándome que me han escrito y me han abrazado desde sus historias, mil gracias no saben lo que ha significado para mí tanto apoyo por eso hoy quiero compartirles una nueva razón para creer en los nuevos comienzos y sanar", finalizó diciendo.

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