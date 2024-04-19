Nació hijo de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a Día’. “Bienvenido a casa”

Hace algo de dos meses, el chef de ‘Día a Día’, Juan Diego Vanegas confirmó que comenzaría en breve una nueva etapa de su vida. Se convertiría en padre, pues su pareja estaba esperando al que sería su primer hijo.

Vanegas, que no es muy dado a ventilar su vida privada, ese día habló al respecto, en el programa que conduce, junto a Carolina Cruz, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde.

“Siempre quise tener un hijo”, mencionó en la charla en la que su pareja Daniela Mor, también intervino. “Quiero agradecer a toda la familia de Día a Día por recibir con tanto amor y con tanta ilusión la llegada de Juan Martín, porque han sido y seguirán siendo para nosotros una familia extendida. Y a ti, amor mío, gracias por este refugio, esta cabañita en la montaña, este búnker que hemos construido. Gracias por ser mi piso cuando lo he necesitado. Gracias por hacerme reír cada mañana. Gracias por ser el papá que eres. Gracias por hacerme sentir la mujer más bendecida de este planeta, más consentida, más amada”, dijo Mor.

Por su parte, él complementó: “Siempre he anhelado tener una familia. Mi pareja tiene dos hijas a las que amo, soy tío, pero siempre quise tener un hijo propio, y ahora la vida me regala esa oportunidad”, dijo al tiempo que anticipó que el pequeño llegaría al mundo el 15 de septiembre. “Soy un poquito como reservado en esas cosas. No hay nada más importante para mí en mi entorno que mi familia, mi hogar, y esas cuatro paredes que nos cobijan a nosotros. Nuestra profesión siempre ha estado por encima de muchas cosas y, por eso, quise proteger este momento tan íntimo de nuestras vidas. Quiero cuidar a mi familia”.

Vanegas contó que su bebé estaba programado para que naciera el 15 de septiembre

Juan Martín, el hijo de Juan Diego Vanegas, está en casa

La llegada de Juan Martín se anunció este lunes 22 de septiembre, según publicó el nuevo padre. Vanegas usó su cuenta de Instagram para mostrar al pequeño por primera vez “Bienvenido a casa JMVM ”, escribió a Juan Martín Vanegas Mor, el nuevo integrante de la familia.

Acompañó este texto con una par de imágenes, una donde se le tocando su pequeña mano y otra donde se ve al bebé en el regazo de su padre, quien sonríe radiante

EL cocinero no detalló cuándo nació su hijo, el texto indicaría que este lunes llegó a su casa.

“Me muero de ganas por empezar este reto a tu lado porque hemos atravesado momentos difíciles juntos y no hay nada más rico que sentir esa seguridad y saber que lo que se venga lo vamos a poder hacer juntos de la mano de Dios y la Virgencita. Te amo con todo mi corazón”, le expresó en julio pasado Daniela a su compañero sobre la aventura de su padre.

La pareja de Juan diego es antropóloga, entrenadora de atletismo y escritora, de acuerdo con la información que tiene en sus redes sociales. Es mamá de dos niñas, quienes tienen una buena relación con Juan Diego.

