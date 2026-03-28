Nació segunda hija de Dulce María, de RBD: “Te amamos bebita mágica”. Esto se sabe

Fue el octubre pasado cuando la mexicana Dulce María sorprendió en sus redes sociales al revelar, en medio de una sesión de fotos, que esperaba a su segundo hijo, fruto de su relación con Paco Álvarez.

La reconocida cantante, que cumplió 40 años en diciembre pasado y se casó en noviembre del 2019 con el productor Álvarez, ya tenía su hija María Paula, quien llegó al mundo en el 2020.

Este viernes en la tarde, la propia artista anunció que llegó Fernanda, la pequeña que esperaba.

Dulce María anuncia con video que su segunda hija nació

Lo hizo a través de un video muy original donde mostró las manos de su esposo que se abrían para dar paso a las suyas y las de ella, a las de la pequeña María Paula y luego, se ven las de la recién nacida. La publicación que compartieron los esposos menciona: “Marzo 2026 Bienvenida Fernanda” y luego envía un mensaje de celebración por el nacimiento: “Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos”.

Enseguida la pareja se mostró agradecida: “Estamos infinitamente agradecidos por tu vida... llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor... morimos de ganas por recorrer la vida contigo ! Te amamos bebita mágica”, cierra diciendo el post, que superaba los cien mil likes antes de cumplir su primer ahora de publicado.

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