Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete confirman su reconciliación: “Tenemos un hogar”

Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete sorprendieron en octubre de 2023 al confirmar que, tras seis años juntos y una hija llamada Francesca, su relación amorosa había llegado al final. Sin embargo, en horas recientes se conoció que la pareja volvió a retomar su rumbo como familia.

Juan Pablo Navarrete confirmó su regreso con Nanis Ochoa

Desde hace tiempo, rumores sobre una posible reconciliación entre la presentadora y el intérprete los han rodeado, teniendo en cuenta la cercanía con la que se han mostrado en algunos eventos públicos.

Incluso, en una charla que concedió la revista Vea en agosto de 2024, Juan Pablo Navarrete dejó abierta la posibilidad de retomar la relación con la madre de su hija: “Nanis y yo siempre vamos a ser pareja porque tenemos una hija. Como siempre lo digo: ella y yo siempre vamos a estar juntos como papás, ¿me entiendes? En cuestión de Francesca, siempre vamos a ser pareja y equipo. Sin embargo, si algún día o en algún momento se llega a dar la oportunidad de intentar las cosas... qué rico, pero si no se da también muy bien y muy normal".

Ahora, tras un año de aquel mensaje, se confirmó que Nanis Ochoa y el artista bogotano se dieron una nueva oportunidad en el amor. Todo ocurrió durante una entrevista con el programa Buen Día Colombia, del Canal RCN.

“No sé por qué le ponen tanto misterio a eso. Daniela (nombre real de la también modelo y actriz) y yo tuvimos una época difícil, como en todas las relaciones. Uno siempre pasa por situaciones difíciles, pero eso no duró mucho y nosotros tenemos un hogar muy bonito”, explicó Juan Pablo Navarrete, quien también respondió a la pregunta de por qué no han vuelto a mostrar su relación en redes sociales, tal y como lo hacían antes: “Lo que pasa es que hicimos un pacto, que fue el de no volver a exponer nuestra vida íntima”.

Ante la noticia, presentadores de Buen Día Colombia reaccionaron complacidos de saber que Nanis Ochoa, quien es amiga y ha sido compañera de varios miembros del set, goza de una gran estabilidad familiar. Orlando Liñán, inclusive, aprobó la estrategia de no publicar en redes sociales, argumentando que “nadie daña lo que no conoce”.