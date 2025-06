Nataly Umaña y sus duras palabras sobre Alejandro Estrada: “una relación enferma”

Nataly Umaña volvió a referirse a lo que pasó con su matrimonio y su vida personal luego de su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los famosos’.

Recordemos que Nataly Umaña y Alejandro Estrada estaban casados y parecían una pareja estable y feliz hasta que ella, a comienzos del 2024, entró al reality show y se involucró emocionalmente con Miguel Melfi, otro de los participantes. Su matrimonio se rompió y posteriormente, la pareja se separó oficialmente, tras 14 años de relación.

Fue en entrevista con Cristina Estupiñán que Umaña habló del tema. La actriz se refirió a lo difícil que fue enfrentar la realidad, debido al bullying que recibía por las redes sociales, pero acercarse a Dios, meditar, hacer ejercicio, llevar una vida fit y tomar terapia fueron fundamentales en la superación de esta etapa dolorosa, pero de gran crecimiento.

Umaña contó que una vez salió del reality se vio con Alejandro, quien la visitó en el hotel y hablaron tranquilamente. En esa charla, ella le expuso que todo había ocurrido como resultado de una crisis matrimonial que llevaba tiempo “te suelto y me sueltas”, le dijo la actriz y le dijo que había tenido errores pero no era todo lo que decían de ella.

“Él me habla de una manera muy bonita”, dijo al tiempo que contó que él le reveló que “afuera eso está hecho una locura, tú tienes que saber qué vas a hablar en las entrevistas”, le habría dicho él, mientras le aconsejó pedir perdón públicamente.

Nataly Umaña agradeció el escándalo surgido en ‘La Casa de los famosos’

Recordó que cuando entró al reality, su vida marital estaba en crisis, aunque Estrada haya sugerido lo contrario.

“Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entro a la casa en un estado emocional muy bajo, venía demasiado mal en mi matrimonio” mencionó. También recordó que anteriormente y en vista de tantos desencuentros le dijo a Alejandro que se separaran. ”Le pedí ‘déjame’, porque yo no era capaz de dejarlo y nos estábamos haciendo daño".

Rememoró que ocho días antes de entrar en ‘La casa de los famosos’ “tuvimos una pelea fuertísima...y eran constantes las peleas diarias que mi mamá me dijo ‘me tengo que ir, qué es lo que pasa, parecen perros y gatos, están ofendiéndose, es muy feo, como madre me duele”.

Al entrar en la casa y verse sin ningún máscara, todo se fue dando. “Estás completamente incomunicado, no hay lapicero, no puedes cantar, solo estás ahí…y empezamos en los tiempos de ocio a jugar... empieza mi cerebro a regresar a la infancia y empiezo a reencontrarme… a ser feliz...a reírme a volver a ser yo en esencia".

De vuelta a la vida real en terapia y su acercamiento a la fe empezó a descubrir que su matrimonio era una relación de codependencia nociva que ella había permitido por algunas falencias en su niñez.

“Fueron años de completa dependencia y la otra persona también. Entonces se forma la codependencia. ¿Cuáles son las características de una codependencia? Falta de autoestima, necesidad de control, tú quieres controlar. Tú necesitas que te controlen, miedo al abandono, miedo al rechazo. Dificultad para poner límites. Yo nunca supe decir no, a mí me cuesta un montón, quiero hablar en pasado porque sé que en la terapia ha funcionado y he aprendido muchas cosas. Quiero decir, me costaba soltar, no sabía decir adiós, no sabía. Con Alejandro lo viví. Obviamente comienza una relación bonita, linda. el enamoramiento, 1000 cosas lindas. Pero me ha quedado pasando el tiempo, y comienzan los problemas y estos problemas con codependencia, Tú los normalizas, pero cada vez se vuelve una bola de nieve mucho más grande. Y es una relación enferma", mencionó.

En otro aparte indicó: “nosotros teníamos una relación tóxica. Donde yo creo que también nos faltó sanación a cada uno, nos faltó Dios”

Así mismo, mencionó que no fue fácil soltar, ya que con la ruptura también perdió ese mejor amigo que tenía. Destacó en que Alejandro es negociante y en esa medida de alguna manera logra buscar el lado positivo d ellas situaciones

