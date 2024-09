Nelson Velásquez hizo fuerte acusación contra representante de Los Inquietos

Nelson Velásquez permanece en el foco de los medios desde el pasado 28 de agosto, cuando el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín emitió en su contra una condena de cuatro años de prisión (excarcelables) y el pago de una multa de 26 salarios mínimos legales vigentes. Esta decisión se tomó por las acciones que Jair López, representante legal de Los Inquietos del Vallenato, tomó contra el cantante por supuesta violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Una semana después de anunciarse esta decisión, el artista se pronunció a través de una entrevista con unas contundentes declaraciones e hizo también una serie de señalamientos contra López.

¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre la condena en su contra?

En una charla con Rebanándola, podcast de la comediante mexicana Ana Show, el cantante vallenato explicó las razones por las cuales continúa en libertad y explicó parte de lo que continúa en su proceso.

“La sentencia del juez de Medellín no se procede a encarcelamiento, ya que solamente aplica para delincuentes, bandidos, violadores y, por supuesto, yo no soy nada de eso (...) Esta sentencia no está en firme porque apenas está en primera instancia. Aún se necesita la apelación y algunas cosas que más adelante vamos a luchar, ya que estamos convencidos de que tenemos la razón”, comentó Nelson Velásquez.

El guajiro de 51 años también cuestionó a Jair López porque, según él, pretende prohibir la interpretación de obras que no son de su autoría. Además, Velásquez advirtió que tiene autorización de los verdaderos compositores, como Wilfran Castillo, para seguirse presentando con los éxitos de su época dorada con Los Inquietos.

“Este señor carece de conocimiento de derechos de autor. Si nosotros hablamos de derechos de autor, las obras son de los compositores. Eso lo sabe todo el mundo”, agregó.

Nelson Velásquez expuso “jugada” con la que le habrían quitado a Los Inquietos

‘La voz de Cristal’, como se le apoda a Nelson Aníbal Velásquez Díaz, también aseguró en su charla con Ana Show que Jair López aprovechó su inocencia y desconocimiento para registrar la agrupación a su nombre. A pesar de eso, trabajó como la voz principal de Los Inquietos durante varios años y se retiró para trabajar como solista con su nombre.

“Eso fue una jugada mala porque el nombre era mío y la registraron a mis espaldas. Como yo no conocía mucho del tema y era un muchacho que estaba empezando, ellos lo registraron la marca y listo. Yo sabía que había sido una mala jugada, pero yo seguí en mi cuento. Seguí trabajando con esa marca por 9 años, pero tuve muchos inconvenientes y cosas con ellos, me retiro de la marca y empiezo a trabajar como Nelson Velásquez solo. Desde ese año, que fue el 2004, empieza una batalla en lo artístico, personal, mental, familiar y legal”, concluyó Nelson Velásquez al respecto.