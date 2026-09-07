¿Niño o niña? Ana del Castillo reveló el sexo y el nombre del bebé que está esperando

Ana del Castillo atraviesa una nueva etapa personal luego de confirmar que está embarazada y que se convertirá en madre por primera vez. La cantante vallenata hizo pública la noticia el pasado 1 de septiembre, después de varios días en los que circularon especulaciones sobre su estado. Fiel al estilo que suele mostrar en redes sociales, la artista eligió una particular manera de despejar las dudas y compartir con sus seguidores la noticia que esperaba desde hacía tiempo.

La intérprete aprovechó una conocida creencia popular de Valledupar para anunciar su embarazo. En una publicación de Instagram, en la que apareció junto a la estatua de Diomedes Díaz y posteriormente mostró una prueba positiva, escribió un mensaje cargado de humor en referencia a la superstición según la cual las mujeres que se sientan junto al monumento del fallecido cantante pueden quedar embarazadas.

¿Cómo se llamará el bebé de Ana del Castillo?

Aunque después de anunciar el embarazo la cantante compartió algunos momentos de esta nueva etapa, todavía mantenía en reserva varios detalles relacionados con la llegada de su bebé. Entre ellos estaban el sexo y el nombre que había escogido para su hijo.

La información comenzó a conocerse a través de las redes sociales de personas cercanas a la artista. En medio de una celebración con amigos, una de sus allegadas publicó una fotografía junto a Ana y escribió: “Soy tía de Noa. Ana del Castillo, te adoro”. La cantante compartió posteriormente esa historia en su propia cuenta y respondió al mensaje con muestras de cariño.

La referencia no quedó solamente en esa publicación. Otra historia mostró a la intérprete sentada en una mesa mientras sostenía una taza de cobre. La fotografía estuvo acompañada por el mensaje “¡Salud por Noa!”, una segunda señal que permitió conocer el nombre elegido para el bebé que espera la cantante.

Además del nombre, las publicaciones permitieron establecer que el bebé será un niño. Los mensajes de sus allegados estuvieron acompañados por corazones azules y hicieron referencia a Noa en masculino, por lo que la noticia terminó revelando dos detalles que hasta ese momento permanecían bajo reserva: el sexo y el nombre del bebé.

Esta fue una de las publicaciones con las que Ana del Castillo oficializó el nombre que llevará su primogénito. Fotografía por: Captura de pantalla

Por ahora, la artista no ha informado públicamente cuántas semanas de gestación tiene. Tampoco ha entregado detalles oficiales sobre la fecha aproximada del nacimiento. De igual manera, la identidad del padre del bebé no ha sido confirmada públicamente por Ana, por lo que ese aspecto continúa siendo un asunto reservado de su vida personal.

Con la revelación de que su hijo se llamará Noa, Ana del Castillo suma un nuevo capítulo a una noticia que ha despertado especial interés entre sus seguidores. La cantante, una de las voces jóvenes con mayor presencia en el vallenato actual, ahora prepara su debut en la maternidad mientras continúa con sus compromisos profesionales y mantiene a su comunidad al tanto de algunos momentos de este proceso.

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