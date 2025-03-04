¿Niño o niña? Karina García y Kris R revelan el sexo de su bebé: “Nuestro sueño más bonito”

Karina García y Kris R. revelaron este 7 de agosto el sexo del bebé que esperan, durante una fiesta privada que reunió a familiares, amigos y creadores de contenido. La pareja había mantenido en reserva este dato y decidió compartir el momento mediante una transmisión en vivo.

La noticia se suma al embarazo que la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el pasado 24 de junio. Desde entonces, la creadora de contenido ha compartido algunos detalles de su proceso de gestación, entre ellos los síntomas que ha experimentado, los controles médicos y la forma en que sus dos hijos han recibido la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

¿Karina García y Kris R tendrán un niño o una niña?

La respuesta llegó durante la celebración: Karina y Kris R. tendrán un niño. Una cuenta regresiva antecedió el momento en que apareció humo azul, acompañado de juegos pirotécnicos y la celebración de los invitados. La fiesta tuvo cerca de 100 asistentes, 50 invitados por cada integrante de la pareja, y fue transmitida por Kick.

Entre los asistentes estuvieron La Jesuu, Yaya Muñoz, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz. Estuvieron Isabella y Valentino, los dos hijos de Karina García, quienes ya habían aparecido en contenidos sobre el embarazo.

Precisamente, Isabella, conocida en redes como Isa Flow, había dado pistas sobre el secreto antes de la revelación. La joven aseguró que conocía el sexo del bebé y bromeó sobre guardar el secreto. Su madre había aclarado que, además de Isabella, nadie tenía confirmado el dato. Esto ocurrió después de que Yina Calderón asegurara que el bebé sería niño, una afirmación que Karina calificó como especulación.

Desde que confirmó el embarazo, García ha compartido varios detalles de su proceso. En julio contó que durante una ecografía pudo comprobar que el bebé estaba sano, con el corazón latiendo y sus extremidades desarrolladas. Uno de los síntomas que más la ha afectado ha sido la acidez.

La creadora de contenido reveló además que los médicos identificaron un crecimiento fetal superior al esperado para la etapa de gestación, por lo que describió al bebé como un “macrobebé”. Según explicó, el tamaño será determinante para definir el tipo de parto y la decisión se tomará cuando llegue a la semana 36.

Karina también ha mostrado cómo sus hijos han asumido la noticia. Valentino, inicialmente preocupado por el dolor que pudiera sentir su mamá durante el parto, terminó emocionado con la llegada de su hermano. Ahora, la familia se prepara para recibir al nuevo integrante, cuyo nombre todavía no ha sido anunciado.

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