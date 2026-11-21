‘Noticias Caracol‘ se prepara para despedir a uno de los integrantes de su equipo periodístico. El comunicador anunció su salida del informativo a través de una publicación en redes sociales, en la que compartió un mensaje de agradecimiento por el tiempo que hizo parte de este proyecto.

Se trata de Esteban Bejarano, quien confirmó que cierra su etapa en el informativo de Caracol Televisión y se prepara para comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional. El periodista compartió con sus seguidores una reflexión sobre su paso por el informativo y los aprendizajes que le dejó esta experiencia.

La despedida de Esteban Bejarano a ‘Noticias Caracol’

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador expresó su agradecimiento por la oportunidad de trabajar en el noticiero y recordó algunos de los momentos que marcaron su paso por esa redacción. El periodista destacó que durante esta etapa tuvo la posibilidad de contar diferentes historias, asumir retos y aprender de las personas con las que compartió en el equipo.

"Aquí crecí, aprendí, me equivoqué, asumí retos y confirmé, una y otra vez, por qué elegí el periodismo, para servir a la gente", escribió el ahora exintegrante de ‘Noticias Caracol’, quien también hizo énfasis en la gratitud que siente por las experiencias que vivió durante este periodo.

Esteban Bejarano acompañó su despedida con una reflexión sobre el cierre de los ciclos y el comienzo de nuevas oportunidades. "Me despido después de un tiempo lleno de historias, aprendizajes y momentos que voy a recordar siempre. Solo puedo dar gracias porque la gratitud es la que abre caminos y hoy lo confirmo. Ahora comienza un nuevo capítulo", agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Durante su trayectoria en el informativo, Bejarano se desempeñó como periodista y reportero en Bogotá y otras regiones. Su trabajo también recibió reconocimientos. En septiembre de 2026, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) le otorgó un Reconocimiento Especial de Periodismo en Salud por el reportaje ‘El viacrucis de la salud en Colombia’.

Por ahora, el periodista no ha revelado cuáles serán sus próximos proyectos ni qué labores desempeñará en esta nueva etapa profesional. Su mensaje de despedida dejó abierta la expectativa sobre el rumbo que tomará después de su salida de ‘Noticias Caracol’.

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