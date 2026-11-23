La propiedad de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en Calabasas, California, Estados Unidos, fue escenario de un incendio durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre. La emergencia movilizó a los organismos de socorro, luego de que se reportara que una de las estructuras del exclusivo terreno estaba envuelta en llamas.

La situación generó atención por tratarse de una de las propiedades más conocidas de la pareja, cuyo valor ha sido estimado en aproximadamente 42 millones de dólares.

¿Qué pasó en la propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith?

De acuerdo con información entregada por la estación del sheriff de Malibu/Lost Hills a medios estadounidenses, los agentes recibieron el reporte de un incendio estructural aproximadamente a las 12:04 de la madrugada, hora local.

El personal de seguridad de la propiedad informó que un cobertizo utilizado para labores de mantenimiento estaba en llamas. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron la estructura completamente envuelta por el fuego, por lo que solicitaron la intervención del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Los equipos de emergencia consiguieron controlar las llamas y extinguir el incendio. Según el reporte oficial, ninguna otra estructura sufrió daños y no se registraron personas heridas.

Uno de los detalles conocidos posteriormente fue el contenido de las comunicaciones de emergencia. Según una grabación obtenida por Page Six, uno de los bomberos informó que el cobertizo estaba incendiándose, pero que las llamas no se habían extendido hacia la vegetación cercana.

Las autoridades también señalaron que el origen del incendio fue accidental. Hasta el momento de los primeros reportes, no se ha establecido públicamente una explicación más detallada sobre las circunstancias que provocaron la emergencia. Tampoco se confirmó si Will Smith, Jada Pinkett Smith o alguno de sus familiares se encontraba en la propiedad cuando comenzó el fuego.

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No es la primera vez que la propiedad sufre un incendio

El episodio ocurrido este lunes recordó una emergencia registrada en septiembre de 2021 en la misma propiedad. En aquella ocasión, un incendio comenzó en el sótano de la residencia principal y provocó daños por humo, por lo que la vivienda necesitó posteriormente trabajos de remodelación.

De acuerdo con reportes de prensa de ese momento, un bombero recibió atención médica durante el operativo, mientras que los integrantes de la familia Smith salieron ilesos. La pareja tuvo que realizar reparaciones en la residencia después de lo ocurrido.

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La propiedad también estuvo amenazada por los incendios forestales que afectaron diferentes zonas de California en 2018. En ese momento, Will Smith compartió su preocupación por la cercanía de las llamas durante el avance del incendio Woolsey, que afectó los condados de Los Ángeles y Ventura.

El nuevo episodio, sin embargo, tuvo características diferentes, pues el fuego quedó limitado a una estructura auxiliar y no comprometió la vivienda principal.

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Así es la millonaria propiedad de los actores

Will Smith y Jada Pinkett Smith adquirieron el terreno en 2003 y finalizaron la construcción de su residencia en 2010. La propiedad está ubicada en un terreno de aproximadamente 150 acres, equivalentes a unas 60 hectáreas.

La mansión cuenta con seis habitaciones y 13 baños. En 2011, la pareja llegó a ponerla en venta por 42 millones de dólares, aunque finalmente decidió conservarla.

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Por ahora, los detalles conocidos sobre la emergencia se concentran en el incendio del cobertizo y la respuesta de los organismos de socorro. Los reportes oficiales descartaron daños en otras edificaciones y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

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