Orlando Liñán fue víctima de asalto frente a su casa: “Sentí que me iba a morir”

Pocos días después de contar los problemas que tuvo con su antiguo mánager, el cantante y presentador Orlando Liñán fue víctima de un violento atraco en la ciudad de Bogotá, donde está radicado.

Así lo dio a conocer por medio de una serie de publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram.

¿Qué le pasó a Orlando Liñán?

De acuerdo con lo expuesto por el artista vallenato, se encontraba frente a su edificio residencial, al norte de Bogotá, cuando fue abordado por un sujeto armado que lo despojó de una costosa cadena y también de un lujoso reloj.

“Fui víctima de lo que muchas otras personas. Me acaban de atracar y lo más sorprendente es que fue aquí, entrando a mi edificio y delante de todo el mundo”, expresó Orlando Lilán por medio de unas historias que compartió en la noche del 2 de febrero.

Por fortuna, el presentador de Buen día Colombia no resultó herido ni sufrió afectaciones a su integridad. Sin embargo, admitió que el choque nervioso por lo ocurrido fue grande.

“Gracias a Dios estoy bien, pero me acaban de apuntar en la cabeza con un revólver. Hay que darle gracias a Dios porque no pasó nada más, pero casi me matan (...) No me golpearon ni nada, pero sí acabo de tener un 38 corto en la cabeza”, agregó.

Orlando Liñán entregó nuevos detalles del robo que sufrió

A través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, el también actor dejó en evidencia que las autoridades acudieron al lugar para investigar el asalto y puso la respectiva denuncia con la intención de encontrar al antisocial y “evitar que haya nuevas víctimas”.

Por último, Orlando Liñán agradeció por salir bien librado de una situación tan tensa de la que entregó mayores detalles.

“Lo único que puedo decir de todo esto es que Dios me quiere mucho porque ahí pudo pasar lo peor, pero no pasó y estoy contándoles el cuento (...) Yo iba caminando para entrar al edificio, cuando sentí que alguien venía por detrás y, al voltear a verlo, me doy cuenta que viene corriendo y trae un revólver. Aunque intenté abrir la puerta de entrada no lo logré, porque el vigilante no alcanzó a darme paso desde adentro, y ahí fue cuando me atracaron y me quitaron la cadena y el reloj”, concluyó.

La noticia del atraco a Orlando Liñán generó una gran cantidad de reacciones entre sus amigos y seguidores. Incluso, su exesposa Tita Contreras comentó la publicación y se mostró aliviada de que las pérdidas solo hayan sido materiales.