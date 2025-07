Ozzy Osbourne: Brian May y otras leyendas despiden al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Ozzy Osbourne, el icónico vocalista de Black Sabbath y figura clave del heavy metal, falleció este 22 de julio a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en medios de comunicación.

“Con más tristeza de la que unas simples palabras pueden transmitir, tenemos que informar que nuestro amado Ozzy ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor”, señalaron sus allegados, quienes no han entregado más detalles sobre las causas del deceso.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del rock y del heavy metal empezaron a pronunciarse en redes sociales. Con mensajes cargados de admiración, cariño y asombro, colegas y amigos rindieron homenaje al legado del llamado ‘Príncipe de las Tinieblas’.

El mundo del rock despide a Ozzy Osbourne

Brian May, guitarrista de la legendaria agrupación Queen, fue una de las primeras figuras en pronunciarse públicamente sobre la partida de Ozzy. A través de redes sociales, el también compositor recordó el concierto que el vocalista ofreció junto a Black Sabbath el pasado 5 de julio, el cual marcó el cierre definitivo de la historia de la banda.

“Agradezco haber podido conversar con él en privado después del espectáculo. Me alegra saber que falleció en paz, rodeado de su querida familia (…) Fue una manera gloriosa de decir adiós”, escribió May, dejando ver la cercanía y la admiración que sentía por quien fuera conocido como el ‘Príncipe de las Tinieblas’.

Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, se mostró conmovido por la noticia y también evocó la última presentación de Osbourne ante su público. “Estoy muy triste por la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, tuvo un maravilloso concierto de despedida en Birmingham”, expresó, destacando el simbolismo de ese show final en la ciudad que vio nacer a Black Sabbath.

Rod Stewart, por su parte, se despidió con afecto de su gran colega y amigo: “Adiós Ozzy, descansa amigo mío, te veré allí arriba, mejor tarde que pronto”.

Así se despidió Rod Stewart de Ozzy Osbourne. Fotografía por: Captura de pantalla

De igual manera, Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, y Travis Barker, de Blink-182, compartieron recuerdos junto al ‘Príncipe de las Tinieblas’ en redes sociales, sumándose a las múltiples voces que reconocieron su legado.

Metallica, que participó en el concierto de despedida Back to the Beginning, compartió una foto junto a él acompañada de un corazón roto. Mientras que, desde Pantera, expresaron gratitud por la influencia del británico y enviaron condolencias a su familia: “RIP Ozzy Osbourne. Gracias por todo lo que hiciste por el metal y Pantera. No estaríamos aquí si no fuese por ti”.