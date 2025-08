Ozzy Osbourne: revelan la verdadera causa de muerte del vocalista de Black Sabbath

El legendario músico británico Ozzy Osbourne, figura clave del heavy metal y vocalista de Black Sabbath, falleció el pasado 22 de julio de 2025 en su residencia, cercana a la aldea de Chalfont St. Giles, en Buckinghamshire (Inglaterra).

La partida del artista de 76 años conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo y dio lugar a todo tipo de rumores, pues ocurrió apenas 17 días después de ofrecer su concierto de despedida en Birmingham, su ciudad natal. Ahora, casi dos semanas después de su muerte, se reveló el contenido de su certificado de defunción, el cual detalla las verdaderas causas del deceso.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Según documentos obtenidos por The New York Times y The Sun, la causa oficial del fallecimiento del cantante fue un paro cardíaco fuera del hospital y un infarto agudo de miocardio, con enfermedad de las arterias coronarias y párkinson con disfunción autonómica como factores contribuyentes.

El certificado, presentado en un registro de Londres por su hija Aimée Osbourne, indica que, el día de la muerte del fallecimiento de Ozzy, una ambulancia aérea llegó hasta su vivienda para brindarle “atención crítica avanzada” antes de trasladarlo al Hospital Harefield, en el suburbio londinense de Uxbridge. Además, de acuerdo con información del Daily Mail, el equipo médico pasó cerca de dos horas intentando estabilizarlo antes de su fallecimiento.

Es clave mencionar que Ozzy Osbourne hizo pública su lucha contra el párkinson en 2020, así como los problemas de salud derivados de daños en su columna, que lo obligaron a someterse a varias cirugías. Pese a sus limitaciones físicas y a no poder caminar, el pasado 5 de julio protagonizó su último concierto, Back to the Beginning, junto a Black Sabbath, interpretando canciones emblemáticas mientras permanecía sentado en un trono negro.

El evento, que agotó entradas y fue transmitido en línea, se convirtió en un emotivo adiós para sus fanáticos. Pocos días después, sus familiares comunicaron el fallecimiento con un mensaje en el que pidieron privacidad y aseguraron que murió “rodeado de amor junto a su familia”.

¿De cuánto es la fortuna que dejó Ozzy Osbourne?

Según el último cálculo de Finance Monthly realizado en junio de 2025, Osbourne dejó un patrimonio estimado en 220 millones de dólares. Esta fortuna no se forjó solo con discos y conciertos: a lo largo de su vida, supo aprovechar su carisma y su personaje público para diversificarse y seguir generando ingresos incluso cuando la salud empezó a fallarle.

