‘Paisavlogs’ causó preocupación al hablar de su salud mental: “Necesitaba decirlo”

Daniel Patiño, conocido en las redes sociales como ‘Paisa’ o ‘Paisavlogs’, compartió en días recientes un video en el que habló por primera vez de manera abierta sobre su salud mental. En la grabación, el antioqueño describió este año como el más difícil de su vida y explicó que decidió expresarse públicamente como una forma de desahogo y de terapia personal.

Patiño, una de las figuras pioneras de YouTube en Colombia, reconoció que ha enfrentado episodios depresivos durante varios años y que este 2025 ha sido especialmente complejo. “Estoy en un círculo depresivo hace varios años que he intentado tratar... pero definitivamente este año ha sido el peor año de mi vida.”

¿Qué le pasó a ‘Paisavlogs’?

“Estoy pasando probablemente por el momento más difícil. Me siento muy, muy mal. Estoy pasando por una crisis muy cabrona”, confesó el creador de contenido, dejando claro que este video no busca generar lástima, sino compartir una experiencia que pueda resonar con quienes enfrentan situaciones similares.

‘Paisavlogs’, cuyo canal cumplió recientemente 15 años, explicó que su decisión de hablar surgió en medio de una etapa de crisis emocional y laboral: “Además de la crisis existencial, está obviamente la frustración laboral. Y si nos vamos al ámbito personal, de marzo a mayo mi vida cambió por completo”, contó.

Según explicó, una reciente ruptura amorosa marcó profundamente su estado emocional: “Pasé de pensar en hijos, matrimonio, a ya no estar con esa persona. Y este tiempo he vivido con el dolor de haber sido traicionado, ¿saben? Pues sí, a pesar de haberlo dado todo”.

Aunque reconoció que económicamente su situación es estable, dijo que la carga de responsabilidades y el cambio en su vida personal lo llevaron a sentirse sobrepasado. “Me tocó asumir responsabilidades que eran en pareja, y ahora me toca asumirlas solo. Por fortuna ya falta poco para poder reestructurar mi vida”, añadió.

El mensaje de ‘Paisavlogs’ a sus seguidores

En varios momentos del video, Daniel Patiño reflexionó sobre su relación con el público y cómo las dinámicas en redes han cambiado con el tiempo: “Ustedes y yo… perdimos todo tipo de conexión”. Y aunque advierte entiende que la audiencia actual es distinta, siente nostalgia por los tiempos en que su contenido conectaba más directamente con las personas.

También aprovechó para pedir empatía, sobre todo a quienes lo siguen desde hace tiempo y se han dedicado a juzgar sus decisiones, así como su vida privada en general: “No busquen razones, no escriban razones allá abajo. No me hagan sentir más culpable de lo que yo ya mismo me siento... Cuando uno está expresando su sufrimiento y su dolor, lo que menos necesita es que haya gente que le esté metiendo el dedo en la herida”.

A pesar de la dificultad del momento, ‘Paisavlogs’ aseguró que su intención es dejar un mensaje que inspire a otros a hablar y buscar ayuda. “No espero que este video tenga millones de vistas... pero yo sé que a alguna persona le va a llegar y va a entender el mensaje, y por lo menos me va a sentir escuchado.”

El video, titulado “Sufro de depresión por las redes”, ha generado mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes han destacado el valor de su sinceridad y la importancia de visibilizar los procesos de salud mental entre creadores de contenido.