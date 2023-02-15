Paola Rey confirmó su separación de Juan Carlos Vargas: “Fue de mutuo acuerdo”

Este viernes 8 de agosto, la actriz Paola Rey anunció el fin de su matrimonio con el también actor Juan Carlos Vargas. La noticia la compartió a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que habló de la decisión y del vínculo que los une como padres.

En el mensaje, la santandereana de 45 años dejó en claro que la relación con el padre de sus hijos quedó en buenos términos y que ambos siguen comprometidos con el bienestar de los pequeños.

Así confirmó Paola Rey su separación de Juan Carlos Vargas

A través de una historia de Instagram, la reconocida actriz dejó claro que la decisión no estuvo marcada por conflictos o distanciamientos abruptos, sino que fue el resultado de un acuerdo conjunto.

“Hace dos años y medio tomamos, de mutuo acuerdo, la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación guiado por el respeto, el cariño y el compromiso incondicional con nuestros hijos”, expresó inicialmente.

Paola Rey también fue enfática en que, aunque ya no comparten la vida en pareja, continúan unidos por un objetivo común: el bienestar de sus hijos Oliver y Leo. “Seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido —y seguirá siendo— su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”, agregó.

En el mismo comunicado, la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2024 explicó que el anuncio llega en un momento en el que, tanto ella como Juan Carlos Vargas, sienten la tranquilidad para hacerlo público. Además, advirtió que la separación no significa ruptura en su rol como padres y, de paso, con esas palabras se anticipó a los rumores que puedan generarse a futuro cunado los vean juntos en ciertos momentos.

“Nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido y el vínculo que nos une como padres permanece intacto”, afirmó.

Paola Rey concluyó su mensaje resaltando que, a pesar de los cambios, existe un compromiso compartido para mantener un hogar sólido en torno a los niños. “Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, concluyó.

Este fue el mensaje con el que Paola Rey hizo pública su separación de Juan Carlos Vargas. Fotografía por: Captura de pantalla

La historia de amor entre Paola Rey y Juan Carlos Vargas

Los actores se conocieron en 2007, cuando ambos hicieron parte del elenco de la telenovela Montecristo: entre el amor y la traición. Desde los primeros días de rodaje surgió una conexión especial que pronto se transformó en una relación sentimental, llamando la atención de los medios y del público.

Tras tres años de noviazgo, en junio de 2010 sellaron su amor en una ceremonia matrimonial y, desde entonces, se mostraron como una pareja sólida y reservada con su vida privada. En 2013 recibieron a su primer hijo, Oliver, y en 2018 llegó Leo para completar la familia.

A lo largo de más de una década juntos, Paola Rey y Juan Carlos Vargas se apoyaron en sus proyectos profesionales y construyeron una relación que, según Paola, se transformó desde hace tiempo, pero sigue marcada por el respeto y el afecto.