Participante de ‘La Voz’ murió por un ataque de serpiente. Tenía 26 años

La escena musical de Nigeria y seguidores de programas de talento están de luto tras la muerte de Ifunanya Nwangene, una joven cantante que alcanzó reconocimiento por su participación en 'La Voz Nigeria‘.

Nwangene, de 26 años, falleció el pasado 31 de enero de 2026 en Abuja, Nigeria, a causa de las complicaciones derivadas de una mordedura de serpiente recibida dentro de su propia vivienda.

La noticia fue confirmada por el director musical del coro al que pertenecía, Amemuso Choir, a través de un comunicado en redes sociales. Allí se destacó no solo su talento vocal sino también el impacto que su muerte ha tenido en la comunidad artística local y en sus seguidores.

Así fue el ataque por el que murió Ifunanya Nwangene, exparticipante de ‘La Voz Nigeria’

Según testimonios de amigos cercanos y colegas, la artista estaba durmiendo en su casa en Abuja cuando una serpiente venenosa la mordió en la muñeca, despertándola abruptamente. Tras el incidente, Nwangene buscó ayuda médica de inmediato, pero enfrentó dificultades para recibir tratamiento adecuado debido a la falta de antídotos disponibles en los centros de salud cercanos.

Los testimonios señalan que la cantante primero acudió a una clínica próxima que no contaba con antiveneno, por lo que fue remitida al Federal Medical Centre en Jabi, donde recibió atención de emergencia. A su llegada, presentaba dificultades para respirar y solo podía comunicarse mediante gestos, según allegados que estuvieron con ella.

Durante las horas siguientes, médicos intentaron estabilizarla con líquidos intravenosos, oxígeno y dosis de antiveneno, pero su estado se deterioró rápidamente producto de las complicaciones neurotóxicas del veneno. Los esfuerzos médicos no fueron suficientes y Nwangene falleció más tarde en ese mismo hospital.

La joven artista, que también trabajaba como arquitecta antes de dedicarse de lleno a la música, había ganado seguidores tras su actuación en ‘La Voz Nigeria‘, donde logró hacer girar a dos entrenadores con su potente interpretación de un tema de Rihanna. En redes sociales se reportó que estaba preparando su primer concierto en solitario antes de su prematura muerte.

