Paulina Rubio perdió la custodia de su hijo. Su ex, Colate, lo llevará a España

Desde que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nágera se separaron en el 2012 para formalizar el divorcio dos años después, su relación ha estado enmarcada en una batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, quien hoy tiene 14 años.

La Chica dorada y el español conocido como ‘Colate’ y perteneciente a una tradicional y acaudalada familia española dedicada a la arquitectura, se casaron en la Riviera Maya el 30 de abril del 2007, pero su unión solo duró cinco años.

Ahora los medios mexicanos y estadounidenses en español registran que Paulina perdió la batalla legal y con ella, la custodia temporal del pequeño. Según lo informado por la revista People, una jueza de Estados Unidos entregó recientemente autorización para que el adolescente pueda viajar con su padre a España.

Recordemos que la cantante de ‘Ni una sola palabra’ denunció a su ex marido en la Corte de Florida a principios de julio acusándolo de “retener contra su voluntad” al niño desde su graduación escolar el pasado 5 de junio, último día que supuestamente estuvo con ella. La Chica dorada habría asegurado que Colate impidió que el pequeño fue retenido para que no volviera a su casa con ella. También dijo que el pequeño estaría siendo manipulado para irse España, lejos de ella. Por esto, Rubio solicitó al tribunal que su ex no pudiera verse más con el hijo que tuvieron.

Andrea Nicolás, el hijo de Pauina Rubio, ya está en España

Por su parte, el español le dijo a los medios ibéricos que él devolvió al niño a casa de su madre, como le correspondía, pero ella estaba ausente. También mencionó un incidente que habría involucrado violencia en mayo pasado cuando ella le arrebató el celular, describió que la situación estaba ocasionando que su hijo estuviera “pasando probablemente por el peor momento de su vida”.

La jueza le dio la razón al padre y ahora el niño podrá irse a España. Esto sin duda es un golpe fuerte para la actriz y cantante que además recibió, junto a su ex, la sugerencia de recibir terapia familiar junto a su hijo para intentar resolver sus diferencias, que podrían afectar al pequeño.

Por su parte, Colate brindó declaraciones a Europa Press e indicó: “Me encuentro muy bien, muy contento y muy feliz de estar aquí”. Padre e hijo pasarán vacaciones de verano en España

Se espera que en un par de meses Rubio vuelva a recibir a su hijo en Miami.

Paulina tiene otro hijo, de 9 años, llamado Eros, fruto de su relación con el cantante Gerardo Bazúa, su segundo esposo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretemimiento