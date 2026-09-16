Periodista de Telemundo murió mientras cubría accidente en vivo: su helicóptero se desplomó

Un helicóptero utilizado por NBC4 Los Angeles y Telemundo 52 se estrelló la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, mientras cubría desde el aire otro accidente de tránsito ocurrido horas antes en la zona. La aeronave cayó poco antes de las 7:00 de la noche y terminó envuelta en llamas en un área comercial.

En el siniestro murieron tres personas: la periodista y fotoperiodista aérea Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y Edy Gutierrez Mejía, un hombre de 29 años que se encontraba en tierra. Otras dos personas fueron trasladadas a centros médicos.

Así fue el accidente del helicóptero de Telemundo 52 y NBC4

La tripulación del NewsChopper4 se encontraba sobre Chatsworth siguiendo la información de un accidente ocurrido aproximadamente dos horas antes, en el que una camioneta SUV chocó contra un autobús de Metro. Ese primer siniestro dejó al menos dos personas muertas y seis heridas, según las autoridades de Los Ángeles.

El helicóptero había despegado de un aeropuerto cercano alrededor de las 5:20 de la tarde. Durante la cobertura, las cámaras de la aeronave enviaban imágenes en vivo a la estación. Sin embargo, la transmisión también terminó registrando también los últimos segundos del vuelo.

En las imágenes se observa inicialmente la zona del accidente que Moreno y Marciniw estaban cubriendo. Después comienza a escucharse una alarma dentro de la cabina y la aeronave se aleja rápidamente del lugar mientras pierde altura.

Una voz femenina, identificada como la de Eliana Moreno, reacciona ante la situación y le pregunta al piloto si puede recuperar altura. En los segundos siguientes, la imagen comienza a moverse de manera brusca mientras el helicóptero desciende hasta que la transmisión se interrumpe.

El sonido de la alarma ha llamado particularmente la atención de especialistas en aviación. El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti explicó a Associated Press que el sonido podría corresponder a una advertencia de bajas revoluciones del rotor principal, una situación que puede comprometer la capacidad del helicóptero para mantenerse en el aire. Sin embargo, esta interpretación no constituye la conclusión oficial de la investigación.

Publicidad

Otro piloto de helicópteros, Zoey Tur, también planteó públicamente que el audio podría ser compatible con una pérdida de potencia del motor. La causa, no obstante, permanece bajo investigación y todavía no se ha establecido si hubo una falla mecánica, un problema de motor o cualquier otra circunstancia que provocara la caída.

🔴USA🇺🇲| Tragic accident during a live broadcast in #LosAngeles: the NBC4 helicopter crashed in the Chatsworth neighborhood while live covering a fatal collision between a car and a bus. A technical failure reportedly caused the crash. Two people have tragically lost their lives. pic.twitter.com/yujTZFfLLV — Nanana365 (@nanana365media) September 16, 2026

El helicóptero era un Eurocopter AS350 operado por Angel City Air, compañía que proporciona servicios de cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52.

Publicidad

La National Transportation Safety Board (NTSB) y la Federal Aviation Administration (FAA) iniciaron la investigación para determinar qué ocurrió antes del impacto. Los investigadores llegaron al lugar durante este miércoles.

Quién era Eliana Moreno

Eliana Moreno era una periodista y fotoperiodista aérea conocida por los espectadores de NBC4 y Telemundo 52. Nació y creció en el condado de Orange, California, y se graduó de Chapman University en 2010 con estudios en periodismo televisivo y ciencias políticas. Ese mismo año comenzó a trabajar con el equipo de helicópteros de Angel City Air.

Publicidad

Moreno era conocida en redes sociales como “Eli in the heli” y durante años realizó coberturas desde el aire de persecuciones policiales, incendios, accidentes y otras noticias de última hora en el sur de California.

En enero de 2025 estuvo entre los periodistas que realizaron desde el aire la cobertura de los incendios que afectaron a Los Ángeles. NBC4 recordó que Moreno y Marciniw habían trabajado juntos durante cientos de horas de vuelo desde que comenzaron a hacerlo en 2023.

Publicidad

Además de su trabajo periodístico, Moreno compartía en redes sociales imágenes de sus vuelos y de su vida personal. La periodista estaba comprometida con Robert Barrientos. Su compañera de NBC4 Lynette Romero la recordó este miércoles entre lágrimas y destacó el vínculo que tenía con sus colegas y con la audiencia.

George Marciniw, un piloto con décadas de experiencia

George Marciniw era un piloto e instructor de vuelo del sur de California. Se graduó de Burbank High School en 1974 y, de acuerdo con los perfiles difundidos tras su muerte, acumulaba más de tres décadas de experiencia en helicópteros.

Publicidad

Marciniw también había trabajado como instructor de otros pilotos y comenzó a volar con Moreno en 2023. Ambos se convirtieron en una presencia habitual para los espectadores de NBC4 y Telemundo 52, especialmente durante las coberturas de última hora.

Esteban Jimenez, un piloto que conocía a Marciniw desde la década de 1990 y que incluso había recibido instrucción de él, habló con NBC Los Angeles después del accidente. Según relató, había conversado con Marciniw apenas el domingo anterior sobre aviación y sobre la posibilidad de retirarse.

Publicidad

La muerte de Moreno y Marciniw obligó además a NBC4 a informar sobre la tragedia de sus propios compañeros durante una transmisión en vivo.

La presentadora Colleen Williams confirmó ante las cámaras que NewsChopper4 había caído después de que la redacción perdiera contacto con la aeronave. Posteriormente, la estación identificó a Moreno y Marciniw como las dos personas que se encontraban a bordo.

Publicidad

NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas.

La investigación de las autoridades deberá establecer qué provocó la pérdida de altura del helicóptero. Por ahora, el video de la transmisión constituye uno de los principales registros de los últimos momentos de la aeronave, pero la alarma que se escucha y las hipótesis sobre una posible pérdida de potencia no permiten determinar por sí solas la causa del accidente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí