Periodistas deportivos se fueron a los puños en pleno programa en vivo: video

Cuando los partidos terminan y los equipos de fútbol pierden o ganan, según el caso, es más que habitual que los programas de deportes comenten las jugadas y también es usual que los comentaristas deportivos entren en discusión sobre lo que les pareció o no, del partido que estén analizando.

Lo que no es tan habitual es que en medio de una transmisión un par de colegas se vayan a los golpes por opiniones distintas. Esto fue lo que pasó luego de que el equipo Alianza Lima perdiera 2-1 frente a Universidad Chile, la noche el 25 de septiembre.

Fue en el programa "Erick & Gonzalo“. donde Silvio Valencia y Evaristo Ccoicca (Chevaristo), se enfrentaron sobre el tema. Inicialmente parecía que estaban en posiciones distintas, pero poco a poco pasaron a insultos. “Bobo”, “sobrado”, “quieres amenazarme”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon.

Chevaristo retó a colega a pelear fuera del set

El asunto llegó a tal instancia que Chevaristo, muy molesto fue a pedir que interrumpieran la señal e instó a su oponente a pelear fuera de allí. “Cuando yo me pare, corta”, dijo Cruz ofreciendo un duelo. No obstante, Valencia permaneció en su lugar y su retador pareció no soportarlo, fue entonces cuando reingresó y en medio de sus compañeros, se abalanzó sobre el popular sensei, así aparece en sus redes, y lo agredió hasta hacerlo caer de su silla.

Los productores optaron por interrumpir la transmisión, que rápidamente ha navegado por el espacio virtual y ha generado polémica.

🇵🇪 | Dos periodistas deportivos peruanos se fueron a los golpes durante una transmisión online el jueves por la noche luego que uno tildara al otro de "puntero cochino". pic.twitter.com/mhZ1d0lHif — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 26, 2025

Horas más tarde Silvio usó las redes sociales para disculparse por la palabra que parece haber detonado la ira de su colega.

“La noche de ayer, en un debate futbolístico tenía al frente a un grupo de colegas entre los cuales hay un señor de nacionalidad peruana que ha vivido algún tiempo en Argentina pero que a todas luces se siente más argentino que peruano al punto de defender a un entrenador solo por ser argentino sin tener ningún otro argumento.Decirle “puneño”, como suele decírsele a este periodista en las diversas redes sociales en las que interactuamos no alude un insulto sino que responde a una necesidad de regresarlo a su realidad, a que acepte su nacionalidad y defienda su posición con argumentos sólidos y técnicos”, explicó el agredido.

Luego condenó la violencia pero se mantuvo en su excusa por sus términos. “Quiero sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía. Si alguien entendió que mi expresión “puneño” contenía carga racista y despectiva pues aclaro que no ha sido así, jamás me atrevería a pensar en pretender insultar a alguien de esta manera. Puno es para mí una ciudad maravillosa, la conozco y la disfruto y en cada oportunidad que he podido estar allá, su gente solo me ha demostrado cariño y respeto”.

