Petrona Martínez fue hospitalizada de urgencia en Cartagena ¿Qué se sabe?

La cantautora bolivarense Petrona Martínez, conocida como ‘La reina del bullerengue’ y una de las grandes voces de la música tradicional del Caribe colombiano, fue hospitalizada de urgencia en Cartagena. La noticia ha despertado preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores, quienes permanecen atentos a su evolución médica.

¿Qué le pasó a Petrona Martínez?

Según información publicada por El Heraldo, la artista de 86 años fue hospitalizada de urgencia el miércoles 6 de agosto. Inicialmente recibió atención médica en Arjona, Bolívar —municipio donde reside—, pero después fue remitida al Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena, debido a que presentaba las plaquetas muy bajas.

Su hijo, Álvaro Llerena Martínez, explicó a ese medio que la cantante presentaba “la virosis que está dando” y que, tras varios chequeos, los médicos detectaron cálculos en la vesícula. “Están haciéndole otros estudios a ver si es necesario intervenir con cirugía o los saca por expulsión”, detalló al mencionado medio.

El diagnóstico también contempla la posibilidad de dos o tres procedimientos quirúrgicos, algo que preocupa a la familia. “Mi mamá no puede aguantar eso. No queremos que la operen”, añadió Llerena, quien también explicó que Petrona Martínez se encuentra estable por el momento y bajo observación médica, acompañada por todos sus hijos.

Es clave mencionar que la cantadora sufrió una isquemia cerebral en mayo de 2017, hecho que la llevó a retirarse de los escenarios. Sin embargo, su legado continúa vivo a través de sus descendientes y de homenajes como el que recibió el pasado 27 de febrero en la Noche del Río, en Barranquilla, donde fue celebrada junto a la agrupación Los Herederos de Petrona.

Un repaso por la historia de Petrona Martínez

Nacida en San Cayetano, Bolívar, el 27 de enero de 1939, Petrona Martínez aprendió el bullerengue de su familia y comenzó a grabar de forma profesional en 1989. Ha representado a Colombia en escenarios de Europa, Estados Unidos y África, y su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Premio Nacional Vida y Obra, la Gran Orden del Ministerio de Cultura y un Grammy Latino en 2021 por su álbum Ancestras.

Su voz, inmortalizada en canciones como La vida vale la pena, El hueso y Tierra santa, es parte fundamental de la memoria cultural del Caribe colombiano y de la música afrodescendiente.

A lo largo de su carrera, Petrona Martínez también ha recibido homenajes en festivales como Voces del Jazz y del Caribe, la Noche del Río y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, además de ser nombrada Embajadora de la Música del Caribe Colombiano por su papel en la preservación y difusión de las tradiciones afrodescendientes.