Piqué confronta a sobrina de Emilio Estefan en plena calle. Defendió a Clara Chía

Desde que el escándalo por la infidelidad de Gérard Piqué a Shakira trascendió en la prensa internacional en el 2022, luego de que la cantante y el exdeportista anunciaran su rompimiento, muchos medios que se han mostrado a favor de la colombiana y por supuesto, en contra de Clara Chía, la tercera en discordia.

Uno de los más frontales ha sido el espacio de Univisión ‘El Gordo y la flaca’ quien incorporó en su lista de corresponsales y colaborador a Jordi Martin, el paparazzi, que asegura haber sido uno de los primeros en saber de la infidelidad del ex jugador de la Selección de España de fútbol. Martin seguía Clara Chía le interpuso una queja para que el reportero se mantenga a metros de distancia, ya que alegó sentirse acosada por él.

¿Qué le dijo Piqué a la presentadora de ‘El gordo y la flaca’?

Ahora mientras Piqué vacacionaba con Clara en Estados Unidos, se reporta que se encontró con la presentadora de ‘El Gordo y la flaca’ la también sobrina de Emilio Estefan, Lili Estefan, y le reclamó por los contenidos en su contra y en contra de su novia. Así lo expresó la misma Estefan el revelar en el programa cómo fue el encuentro con el ex de Shakira.

Ocurrió en la calle frente al hotel Four Seasons, de Los Angeles y donde se encontraba Lili cubriendo la presentación de la película ‘Freaky friday 2′.

La Flaca mencionó que muy amable él descendió de su carro y la abordó amable: “Flaca, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema y el de tu show conmigo, por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años”.

Estefan que mencionó que no le cayó mal el español, aseguró que él siempre fue respetuoso y ella le contestó: “No te queremos ni te odiamos, simplemente nadie te está haciendo la vida imposible”.

Así Lili le explicó que no había ningún conflicto personal con él ni con Clara Chía. Según la reportera otra fue la actitud de Clara Chía, quien nunca se bajó de la camioneta y se percibía molesta.

EN este encuentro Piqué, claramente defendió a su hoy pareja. Recordemos que en el juicio por acoso que enfrentó Jordi Martin, se mencionó también el daño psicológico que supuestamente causó a Clara Chía, hecho por el que fue condenado y tuvo que pagar una compensación.

