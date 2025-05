Piqué y Clara Chía salen escoltados por la policía de famoso restaurante ¿Por qué?

Gérard Piqué ha sido visto con regularidad en Miami, Florida, razón por la cual se ha desatado una ola de comentarios sobre una supuesta crisis en su relación sentimental, que ya llega a los 3 años, con Clara Chía.

La pareja sobre la cual también se ha dicho no se casará, ya que el ex futbolista y ex pareja de Shakria, no termina de convencer a los padres de la relacionista pública dejó claro este fin de semana que su historia de amor continúa, sin embargo también experimentó uno de los momentos más embarazosos de los que se tiene noticia ha vivido, desde que están juntos.

El empresario llegó a la ciudad española de León, ya que acompañó a la delegación del FC Andorra que tenía un encuentro con la Cultural Leonesa, en el estadio Reino de León. Piqué suele ir a estos compromisos solo, pero en esta ocasión quiso hacerlo acompañado de su novia, Clara Chía.

Recordemos que Piqué ahora es un empresario de fútbol y en general de eventos deportivos y por ellos incluso ha viajado a México.

Piqué y Clara Chía salen escoltados por la policía de restaurante

El público estaba expectante por la presencia de Piqué, sobre todo porque esta ciudad fue muy importante en la época en la que se desempeño como futbolista del Barcelona.

Gerard Piqué sale escoltado del restaurante en el que estaba comiendo en el centro de León. pic.twitter.com/7pqAsk78cV — Gonzalo Sánchez 🛶 (@GonzaloSF90) May 24, 2025

Piqué y su novia quisieron ir a comer a un restaurante, antes del partido, y en las afueras del lugar se reunieron bastante persona, algunos decían palabras amables, pero otros gritaban fuertes expresiones y silbaban.

La situación se puso tan tensa que tuvieron que llamar a las autoridades. Las imágenes que se hicieron virales muestran a la pareja saliendo del lugar siendo custodiada por agentes de la policía. Piqué llevaba un hoodie y se puso la capota, mientras que Clara llevaba gafas oscuras.

Las reacciones de algunos ciudadanos españoles en las redes sociales fueron de rechazo por el procedimiento de las autoridades y señalaron que si Piqué desea ser escoltado, debería pagar sus propios guardaespaldas: “la policía española no está para eso” “si quiere escolta, que pague”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales sobre el incidente.

Con esta situación es claro que pese al tiempo transcurrido, Piqué sigue siendo un personaje que genera diversas reacciones entre sus coterráneos.

Aquí más noticias que son tendencia