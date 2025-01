Piter Albeiro revela cómo avanza el caso por las amenazas de muerte que recibió

Piter Albeiro es uno de los humoristas más queridos del país. Además de su carrera como comediante y de haberse alzado con el premio mayor del reality “MasterChef” en la temporada 2018, es bien conocido que es un empresario exitoso con empresas en Miami, dedicadas a la renta de carros y yates. Adicionalmente, contó a Vea que incursionó en el negocio de los restaurantes. Todo eso, sin dejar de presentarse con su show no solo en Florida, Estados Unidos, sino en nuestro país.

Piter Albeiro fue amenazado de muerte en medio de su gira en Colombia

Justamente en una de las presentaciones, que tuvo el año pasado trascendió que a pocos metros del recinto donde daría su show en Popayán, un hombre lo amenazó de muerte y dejó ver sus intenciones a través de las redes sociales, acusaba al comediante de ser asesino y señalaba que el origen de sus dineros es ilegal. Este sujeto además se identificó plenamente. Antes los hechos fue capturado, pero pronto fue dejado en libertad, sin embargo Alejandro Leiva, ese es el nombre de pila de Piter Albeiro decidió instaurar una demanda en su contra. En su paso por Bogotá, donde se presenta después de ocho años de no hacerlo, en una corta temporada en el Astor Plaza, Vea habló con Piter para saber en qué va este pleito legal. El humorista que cree que recibe señalamientos porque la gente no sabe que en realidad, la comedia da buenas ganancias y además, porque ignoran el proceso que él ha tenido para lograr consolidarse como empresario recordó que todo se generó en las redes sociales.

También te puede interesar: Piter Albeiro regresó casado, con nuevo negocio, show y un bebé. “le perdí el miedo al fracaso”

Piter Albeiro aguarda que se dicten órdenes de captura

“Lastimosamente, las redes sociales se han convertido en un foco de odio, de polarización de la gente, calumniar porque sí y ya eso escaló a otro nivel, tanto que está en riesgo un poco mi integridad física, mi vida.

La Fiscalía General de la Nación me ha dado todo el apoyo a través de la Dijin en este momento, eso ha avanzado muchísimo. Tengo un esquema de seguridad cuando viajo a Colombia, que no lo quise por todo el tiempo, sino únicamente en los escenarios en los que estoy, mientras ellos adelantan y se dictan las primeras órdenes de captura contra las personas que amenazaron con mi vida y que me han calumniado, en unos vídeos diciendo una serie de improperios y de cosas, endilgándome hechos y cosas simplemente para desprestigiarme”, mencionó el humorista que no solo instauró demanda como tal sino una denuncia civil.

Podría interesarte: Piter Albeiro: así salió de la quiebra económica. “Me propuse recuperarlo todo”

“Las denuncias penales han ido avanzando y hay unas demandas civiles también para que no solo es que sea una conciliación, sino que ellos con su patrimonio tengan al final que indemnizarme y bueno, que si no les parece que con el tema judicial pueden hacerlo, pues económicamente si van a tener que resarcir el daño causado”.

En una entrevista con Tropicana, Leiva mencionó que prefiere dejar todo en manos de la justicia y el no le desea el mal a nadie, ni siquiera a quienes lo quieren para el. “A la gente que a mí me odia y me desea el mal, yo, por el contrario, le deseo el bien, y le deseo mucha larga vida para que me siga viendo triunfar y sufre”, añadió.

Aquí más noticias que son tendencia