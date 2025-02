Popular influenciadora murió tras procedimiento estético. Su familia pide justicia

Denisse Reyes es el nombre de una influenciadora cuyo deceso causó una gran conmoción en los usuarios de redes sociales, sobre todo entre quienes siguen su contenido, pues murió después de un procedimiento estético.

Conocida como ‘La reina de las nenis’, la mujer de 27 años ganó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram por sus videos enfocados en belleza femenina.

Esto se sabe sobre la muerte de Denisse Reyes

De acuerdo con la información compartida por varios medios de comunicación en México, país donde ocurrió el hecho, indican que la creadora de contenido murió el pasado 29 de enero, durante la recuperación de un procedimiento estético al que se sometió tres días antes.

Por medio de redes sociales, Denisse Reyes anunció que se sometió a un cambio en su figura por medio de una lipoescultura, operación con la que se retira el exceso de grasa del abdomen. Y aunque la intervención parecía haber sido un éxito, la joven empezó a sufrir de unas inusuales e inesperadas molestias que la obligaron a ir de urgencia a un centro médico, donde murió de un paro cardiorrespiratorio.

“El día que me despedí de ti, te abracé y te dije ‘nos vemos en Tampico’. No quería soltarte. Te pedí que te cuidaras mucho. Me duele en el alma lo que está pasando, quisiera devolver el tiempo, pero el hubiera ya no existe”, escribió en redes sociales la hermana de la joven.

Este fue el cartel con el que amigos de Denisse Reyes, quien era madre de un pequeño niño, confirmaron su muerte en redes sociales. Fotografía por: redes sociales

La investigación por la muerte de Denisse Reyes

Por el fallecimiento de la influenciadora se abrió un proceso en contra de Orlando Gamboa, el supuesto cirujano que la operó, pues las autoridades presumen que no tendría los permisos necesarios para realizar este tipo de procedimientos. Además, los padres de la influenciadora señalaron que, al parecer, a su hija le recetaron medicamentos que fueron contraproducentes y por eso pidieron que se esclarezca el caso.

Cabe recordar que Orlando Gamboa fue acusado en diciembre de 2024 por la muerte de una mujer a quien le realizó una cirugía plástica. Sin embargo, se supo que Denisse Reyes aceptó hacerse la intervención con este médico porque le ofreció un costo más bajo de lo normal.