Premios Latin Grammy 2025 en vivo: estos son los ganadores

En Las Vegas, Nevada, se entregan esta noche de 13 de noviembre los galardones que cuenta con la conducción de Maluma y Roselyn Sánchez. Aquí los detalles de la velada más importante de la música latina.

14 de noviembre de 2025
Fotografía por: Academia Latina de Grabación

Este año, Bad Bunny es el artista más nominado, con 12 aspiraciones, seguido del productor y compositor Edgar Barrera, así como el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes tienen 10 nominaciones cada uno.

Los Latin Grammy Awards 2025 se constituyen en la entrega número 26 y como ya es tradición se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena.

Actualización claveHace 5 horas

Bad Bunny gana como Mejor Álbum de música Urbana

Maluma invita a uno de sus idolos, Sergio Ramos, el futbolista, a presentar el primer galardón dentro de la ceremonia. Mejor álbum de música Urbana. El ganador es Bad Bunny con su trabajo “Debí tirar más fotos”

Hace 5 horas

Roselyn Sánchez y Maluma en escena

En el escenario Roselyn Sánchez, la anfitriona de la noche da la bienvenida a la gala. Invita a Maluma, quien será su compañero en la conducción: “Estoy muy feliz esta noche”, dijo el colombiano agradeciendo que s compañera fuera Roselyn, quien más veces ha presentado esta gala.

Actualización claveHace 5 horas

Maluma, Santana y Nodal

Maluma abre la ceremonia de entrega de Premios Grammy Latino cantando ‘Oye cómo va’, junto al maestro Carlos Santana, en la guitarra. Luego, Nodal hace una interpretación de ‘Corazón espinado’. El popurrí lo termina el Grupo Frontera.

Ganadores dados a conocer antes de la velada

Antes de la velada principal han sido entregados varios galardones. Los primeros ganadores fueron:

- “Bogotá”, Andrés Cepeda, Mejor álbum pop tradicionalmente

- “El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso -Mejor canción pop

- “DtMF”, Bad Bunny, Mejor Interpretación urbana

- “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny, Mejor interpretación Reguetón

- “Fresh”, Trueno, compositor (Trueno), Mejor canción de rap/hip hop

- “Novela”, Fito Páez, Mejor álbum de rock

- “La Torre”, RENEE y “Sale El Sol”, Fito Páez – empate como mejor canción de rock

- “Ya Es Mañana”, Morat, Mejor álbum pop rock

- “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia, Mejor canción Pop rock

- "El Último Baile", Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella, Mejor álbum cumbia - vallenato

-“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G, Mejor canción Tropical

Temas:

Vea

Dónde ver los Latin Grammy 2025

Latin Grammy 2025 en vivo

Ganadores Latin Grammy 2025

Grammys 2025

