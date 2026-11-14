Presentadora Adriana Betancur fue extubada. Su hermano habló con Vea: “Necesita un riñón”

La presentadora de televisión que condujo espacios como ‘Muy buenos días’, la sección de entretenimiento de ‘Noticias RCN‘ y ‘Como en casa‘, sufrió un delicada situación esta semana cuando fue internada por un dolor abdominal y presentó fiebre el pasado domingo.

La familia de Adriana Betancur, diagnosticada con una insuficiencia renal crónica, denunció el martes que su salud estaba en peligro ya que no había nefrólogo en la clínica Palermo donde era atendida y solicitaban una diálisis con urgencia. El llamado en los medios surtió efecto y ese mismo día, Adriana recibió el mencionado procedimiento. También fue intervenida.

En diálogo con Vea, de El Espectador, su hermano Leonardo Betancur se refirió a situación actual, su proceso de recuperación, así como la necesidad urgente de un trasplante de riñón.

Explicó que la situación de Adriana se agravó debido a anomalías en su atención y la falta de un especialista nefrólogo en la clínica Palermo. Añadió que la ausencia de diálisis durante días provocó una infección (peritonitis), retención alta de líquidos e inflamación severa. Así mismo, sus pulmones se llenaron de agua y esta situación derivó en una intubación.

"Todavía hay riesgo", hermano de Adriana Betancur

Leonardo detalló lo difícil que fue ese momento donde sentían frustración al no tener la asistencia indicada para preservar la vida de su hermana: "Es horrible, es horrible. Sobre todo cuando sabes que tu hermana está muy mal, que está casi por morir, y por eso le están intubando para que el cuerpecito le aguante, y tienes a tu mamá al lado sufriendo porque su niña se va a morir. Es muy, muy frustrante y muy doloroso estar en esa posición, y ahí nos tocó a nosotros, pero hay un montón de gente en las mismas, entonces el llamado es a las entidades, el llamado es a la ciudadanía en sí. Hay que donar. Mi hermana necesita un riñón", mencionó sobre lo que sigue una vez Adriana supere la actual situación médica.

Adriana también fue intervenida esta semana: “Una cirugía para retirar el catéter peritoneal, que se identificó como la posible puerta de entrada de la bacteria causante de la infección”.

Actualmente, “el estado de Adriana es favorable, avanza lentamente pero en recuperación. Ha superado la intubación y está consciente desde el jueves en la noche, respirando de manera autónoma (con apoyo ocasional de mascarilla)”, puntualizó sobre su evolución, no obstante la infección persistiría.

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Explicó que tiene recomendado no hablar y “se está trabajando para controlar la infección de peritonitis, extraer toxinas de su sangre y reducir la inflamación”.

Adicionalmente ha pasado de la diálisis peritoneal (que se realizaba en casa) a la hemodiálisis, que se administra a través de la sangre y está ayudando a desinflamar su cuerpo.

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Aún así “todavía hay riesgo debido a la presencia de la bacteria, y recientes episodios de fiebre requieren nuevos cultivos para descartar cualquier alarma. La información de la unidad de Nefrología del Bosque indica que la diálisis no reñía con el tratamiento de antibióticos, sino que eran complementarios”.

De momento, la familia de Adriana Betancur espera que permanezca en la clínica el tiempo que requiera y hace un llamado para que la gente conozca sobre la importancia de donación de órganos. Adriana sigue en la lista. "Ha estado en lista de espera para un riñón durante seis años. Una vez superada la situación actual, seguirá en esta lista".

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La lucha de Adriana Betancur por su salud lleva 15 años

La presentadora fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica en 2011, una condición que redujo su función renal a un crítico 3% y la obligó a someterse a intensas rutinas de diálisis.

En 2014, la comunicadora recibió un trasplante de riñón que transformó su vida positivamente durante siete años; sin embargo, hacia 2019, su cuerpo comenzó a rechazar el órgano implantado. Esto la obligó a regresar al tratamiento de diálisis peritoneal manual, el cual realizaba cuatro veces al día en casa.

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