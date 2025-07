Prima de los príncipes William y Harry fue hallada muerta en su casa. Tenía 20 años

Rosie Roche, prima segunda de los príncipes William y Harry, fue encontrada muerta el pasado 14 de julio en la residencia familiar ubicada en Norton, cerca de Malmesbury, al suroeste de Inglaterra, según informó The Sun. La joven, de apenas 20 años, cursaba el primer año de Literatura Inglesa en la Universidad de Durham.

¿De qué murió Rosie Roche, prima de los príncipes Harry y William?

De acuerdo con los reportes del tribunal forense de Wiltshire y Swindon, Rosie fue hallada por su madre, Pippa, y su hermana Agatha, quienes acudieron a buscarla cuando se encontraba haciendo maletas para irse de vacaciones con amigos. Junto a su cuerpo, se encontró un arma de fuego, y los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento a las 13:22 horas del mismo día.

Aunque por el momento no se han revelado detalles definitivos sobre las causas de su muerte, el forense Grant Davies explicó que “la policía considera que no hubo participación de terceros y que la muerte no es sospechosa”, según recogió The Sun. Además, las autoridades pidieron respeto y privacidad para los familiares de Rosie Roche mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

Por su parte, la familia informó que el funeral y el servicio conmemorativo se llevarán a cabo de manera privada, y hasta el momento no se ha confirmado si los príncipes William y Harry estarán presentes.

¿Quién era Rosie Roche?

Rosie pertenecía a una de las ramas menos visibles del árbol genealógico de Lady Di, princesa de Gales. Era nieta de Charles Spencer IX, conde de Spencer y hermano menor de Diana. Sus allegados la describieron como “una hija, hermana y nieta increíble”, según un emotivo obituario publicado por el Yorkshire Post.

En la universidad, Rosie Roche era apreciada por su entusiasmo y creatividad. Wendy Powers, una de sus profesoras, comentó para The Times que la joven “se había adaptado bien, tenía muchos amigos y destacaba por su amor por los libros, la poesía y los viajes”.

Cabe mencionar que la muerte de la joven estudiante ocurre poco antes de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de Lady Di, quien falleció en agosto de 1997. Además, recuerda otro caso que sacudió recientemente a la familia real británica: el de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Windsor (prima segunda del rey Carlos III), quien fue hallado muerto en febrero de 2024 en circunstancias similares.