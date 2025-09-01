PSY, el cantante de ‘Gangnam Style’, fue arrestado ¿Por qué es investigado?

El nombre de PSY, mundialmente famoso por el éxito Gangnam Style en 2012, vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por un logro musical. El artista surcoreano fue arrestado en Seúl en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la forma en que obtenía medicamentos psicotrópicos, lo que ha generado gran atención mediática en su país y fuera de él.

Según reportaron medios internacionales como The Times y El País, PSY y un médico de un hospital universitario están bajo investigación por supuestamente haber infringido la estricta Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur. La normativa establece que los medicamentos controlados, como ansiolíticos y somníferos, solo pueden ser entregados al paciente tras una consulta médica presencial y, en casos excepcionales, a un familiar directo o cuidador autorizado.

Los señalamientos en contra de PSY

La policía sospecha que el cantante obtuvo de forma irregular medicamentos como Xanax y Stilnox, que pertenecen a la categoría de fármacos de control especial. El procedimiento, de acuerdo con las pesquisas, se habría realizado mediante intermediarios, entre ellos su propio mánager, quien recogía las recetas sin que el intérprete asistiera a consulta.

Las autoridades realizaron una redada en el hospital involucrado y confiscaron registros médicos que ahora forman parte de la evidencia en el caso. Tras ese hallazgo, PSY fue arrestado y está siendo objeto de interrogatorios mientras continúa la investigación.

La versión de la agencia y las disculpas de PSY

Frente a la polémica, la agencia P Nation, fundada por el propio cantante, reconoció que hubo un manejo inadecuado. En un comunicado, admitió que “fue un error y una negligencia” permitir que terceros recogieran los medicamentos, aunque negó que hubiera una prescripción sin supervisión. También explicó que el artista sufre de un trastorno crónico del sueño y que ha estado bajo tratamiento médico durante años.

El mismo PSY se pronunció públicamente, emitiendo una disculpa en la que aseguró que colaborará plenamente con las autoridades. Calificó el hecho como un “acto de negligencia” y pidió comprensión a sus seguidores, dejando claro que asumirá las consecuencias de lo ocurrido.

Lo que viene para PSY

Aunque aún no se conocen cargos formales, expertos en legislación surcoreana han señalado que, de comprobarse la violación a la ley, el artista podría enfrentar desde multas hasta sanciones más severas, que incluyen prisión. El caso pone en evidencia la estricta regulación de medicamentos controlados en Corea del Sur, donde este tipo de infracciones son tratadas con gran seriedad.

PSY, quien hace poco más de una década conquistó al mundo con el “baile del caballo” y rompió récords históricos en YouTube, hoy enfrenta un episodio muy distinto en su carrera. Su futuro inmediato dependerá de los avances en la investigación judicial que sigue en curso.