¿Qué dice la carta abierta de Karol G al presidente electo de Colombia?

A ocho días de las elecciones presidenciales en Colombia, que dejaron como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella, la artista antioqueña decidió usar su cuenta de X para enviarle un mensaje.

En el contenido de la misma ella se identifica como una colombiana más que ama el país y quiere expresar su posición y lo que espera del nuevo mandato. “No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron”, comienza diciendo la misiva.

“Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país mas seguro, más justo, con mas oportunidades y menos odio”, luego menciona que el nuevo mandatario está frente a una gran responsabilidad y lo insta a gobernar para todos.

“Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”.

Karol G le pide a Abelardo de la Espriella que piense en los niños, los emprendedores y campesinos

En otro aparte, se refiere a sectores puntuales de la sociedad. “Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra... en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos. Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita RESULTADOS, que quienes ocupan los cargos más importantes recuerden que la historia no los juzga por las promesas que hicieron sino por las vidas que lograron mejorar”.

Al final le menciona el balance que espera pueda hacer el recién electo. “Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, finalizó diciendo La Bichota.

Críticas a la carta de La Bichota al presidente electo

Así como hubo quienes aplaudieron lo dicho en la carta otros le reprocharon no haberse pronunciado en los últimos cuatro años y hacerlo ahora frente a un gobernante que aún no se posesiona.

“La exigencia es para todos querida Karol, que bueno que ese impulso lo hubieras tenido con el gobierno que está por terminar. Más coherencia”, “Estuvo congelada 4 años guardando silencio frente a las barbaridades del narcogobierno. Hoy aparece exigiendo cosas al nuevo Presidente”, “Callaste todo este tiempo: Está bien que exijas y pidas, pero debiste hacerlo también por quien votaste hace 4 años”, son algunos de los mensajes críticos que cibernautas le escribieron al reaccionar a la carta de la paisa.

En la mañana del lunes 29 el presidente electo respondió a la artista indicando que tiene el compromiso con todo el país.

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