Mensaje a Karol G, UNP, Cancillería y a mandatarios regionales: así se movió De la Espriella

La llave que conforman José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella asumirá el poder el próximo 7 de agosto. Foto: Santiago Ramírez Marín

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Durante todo el puente festivo se han dado movimientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Incluso, se registró un cruce de mensajes con la cantante Karol G y se dieron los primeros encuentros con mandatarios regionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado el empalme y las peticiones que se han hecho sobre varios procesos de contratación.

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Justo este lunes, y a través de sus redes, De la Espriella le respondió a Karol G luego de que la cantante le enviara un mensaje pidiéndole que “escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no”. El mandatario electo le dijo: “La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el pueblo; los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

Además, en sus recorridos de este puente por varias ciudades y centros religiosos que han servido de base para potenciar su relato de “patria milagro”, el presidente electo se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para ratificar que sus lineamientos están trazados para realizar un trabajo articulado con las regiones. También ha estado en algunas bases militares saludando a las tropas.

“No más un gobierno central enemigo o que desprecia las autoridades locales o territoriales”, dijo Restrepo sobre estos recorridos.

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Entre tanto, y con el fin de echar a andar la auditoría forense que se quiere realizar sobre la administración del saliente presidente, Gustavo Petro, a partir de este martes comienza oficialmente el llamado “empalme anticorrupción” del mandatario electo.

Este proceso será liderado por el vicepresidente entrante, quien en las últimas 72 horas ya ejecutó tres pasos determinantes en esta dirección.

Restrepo le exigió a la Unidad Nacional de Protección y a la Cancillería frenar los nombramientos y contrataciones que están haciendo de última hora, debido a que el 7 de agosto próximo habrá una nueva administración.

En lo relacionado con la UNP, de acuerdo con el vicepresidente electo, se requiere frenar una serie de procesos contractuales que tendrían como base un reciente decreto emitido por la saliente administración y que tocan con asuntos de la seguridad de altos funcionarios del Estado. Ahí estarían él y el mandatario entrante.

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“La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente. Hemos solicitado a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la información sobre los procesos en curso”, precisó Restrepo, quien pidió “transparencia y respeto por la transición institucional” en un mensaje al director de esa entidad, Augusto Rodríguez.

Otro mensaje previo se le remitió a la canciller saliente, Rosa Villavicencio, para que suspenda los nombramientos que se vienen realizando en embajadas y consulados cuando falta poco más de un mes para que se dé la sucesión democrática del poder.

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“Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos ni para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de los colombianos, que ellos eligieron”, precisó Restrepo.

Debido a los movimientos que se están dando en varias dependencias del servicio exterior, el vicepresidente electo también le exigió a la canciller saliente que le entregue un reporte de cada uno de los nombramientos que se han dado y que se proyectan, al igual que su justificación jurídica, para analizarlos de cara al empalme.

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A todo esto se suma que el presidente electo también ordenó que se investigue a fondo la denuncia sobre las posibles gabelas que el saliente gobierno le habría ofrecido al Clan del Golfo. Lo que busca el jefe de Estado entrante es que se indague penalmente a los responsables de esa presunta conducta y que, de paso, se le entreguen a los Estados Unidos los detalles de estos procesos.

No se descarta que en las próximas horas haya peticiones similares para otras entidades, con el fin de revisar a fondo la contratación que se haga antes del 6 de agosto. Además, toda esta documentación será analizada en el proceso del llamado empalme anticorrupción.

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Todo comienza este martes en Bogotá con más de 700 personas destinadas a verificar cómo se manejó el Estado durante los últimos cuatro años y que eso derive en una auditoría forense. El gobierno saliente dispuso al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como su líder en este proceso; hay alrededor de 200 funcionarios destinados a acompañar esas tareas.

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