¿Qué le pasó a Hassam? Está hospitalizado y esto se sabe sobre su salud

Durante esta semana, la ausencia de Hassam en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? encendió las alarmas entre los televidentes. El comediante, recordado también por personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, no apareció en las emisiones más recientes del espacio que comparte con Valentina Taguado y Johana Velandia, lo que dio pie a rumores sobre su estado de salud.

¿Por qué Hassam está hospitalizado?

Ante la ola de comentarios, su equipo de prensa emitió un comunicado oficial en la mañana de este 16 de octubre y confirmó que el artista se encuentra hospitalizado y recibiendo atención médica.

Aunque no se han revelado detalles sobre las causas por las que Hassam fue ingresado de urgencia, se dio a conocer que su condición es estable por el momento y que está siendo monitoreado por profesionales de la salud.

“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra actualmente hospitalizado recibiendo atención médica. Afortunadamente, su estado de salud es estable, y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”, explica el documento.

El equipo del humorista también aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas y pide respeto por su privacidad y la de su familia. Además, se anunció que en los próximos días se emitirá una nueva actualización sobre su evolución.

La noticia generó preocupación entre los seguidores de Hassam, quien se ha mantenido muy activo en los últimos meses con presentaciones en vivo, contenidos digitales y la conducción de ¿Qué hay pa’ dañar?, programa del Canal RCN que combina comedia, improvisación y entrevistas.

Hassam ha sido una figura constante del humor colombiano durante más de dos décadas. Sin embargo, también ha enfrentado momentos difíciles. En 2019, por ejemplo, reveló que padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea.

Tras un largo tratamiento, logró estabilizarse y desde entonces ha compartido mensajes de superación y gratitud, lo que lo convirtió también en un símbolo de resiliencia para muchos.

Por ahora, se espera el nuevo parte médico anunciado por el equipo de prensa de Hassam. Mientras tanto, el público permanece atento a su evolución y mejoría. En redes sociales, por ejemplo, cientos de seguidores y colegas del medio han expresado apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.