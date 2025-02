¿Qué le pasó a Zair Guette? Se conocen nuevos detalles del crimen del cantante

Horas después de confirmarse el asesinato de Zair Guette, cantante que ganó reconocimiento tras su paso por Factor X y Yo me llamo, sus seres queridos compartieron nuevos detalles que pueden ayudar a esclarecer el caso.

Cabe recordar que, de acuerdo con las autoridades, el barranquillero fue encontrado sin vida este 14 de febrero en una zona montañosa de Ginebra, Valle del Cauca, departamento a donde habría llegado para cumplir con una presentación musical. En su cuerpo se hallaron signos de tortura, así como una herida de bala en el cráneo que, según el CTI, le causó la muerte.

Lo que se sabe sobre la muerte de Zair Guette

Sumado a la información que compartió la Policía del Valle del Cauca sobre el caso, en horas recientes se conoció una declaración de Luis Ángel Rengifo Vega, a quien se le conoce artísticamente como Engell Melody. Según un mensaje que compartió el cantante a través de Facebook, su amigo y colega recibía amenazas de muerte desde hace tiempo.

“Estoy llamando a Zair, pero no me contesta ¡Esto tiene que ser una broma! Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla no por allá. Me dijo que había hablado con esa gente y que lo habían dejado quieto, que todo bien. Yo le dije que se viniera para acá, para Estados Unidos, y no me hizo caso ¡Díganme que esto es mentira! El que hizo esto no sabe cuánta gente te ama”, expresó Engell Melody entre lágrimas.

De igual manera, un familiar del cantante aseguró a Impacto News que, tanto Zair Guette como su mánager fueron víctimas de una emboscada y de un plan cuya finalidad fue la de quitarles la vida: “Los citaron en Cali para una presentación musical y allí los mataron”.

Por su parte, las autoridades continúan con la investigación a la que, además, se sumó un panfleto firmado, supuestamente, por la estructura criminal de ‘los Pepes’. En el documento, sometido a verificación, figuró el nombre de Guette como supuesto artista “financiado” por una estructura criminal.

¿Qué pasó con el mánager de Zair Guette?

Teddy Vergara era el hombre que acompañaba la carrera musical de Guette y se encargaba de organizar todos sus compromisos laborales. Sin embargo, también fue víctima del ataque en contra de su socio.

Aunque Vergara fue encontrado con signos vitales y lo trasladaron a un hospital en Buga, horas después falleció como consecuencia de las heridas.