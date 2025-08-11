¿Qué pasó con influencer que fue hallada muerta luego de salir a hacer senderismo?

Esta semana, medios de comunicación internacionales reportaron la muerte de Hannah Moody, una famosa influencer conocida como una senderista experimentada. A través de sus redes sociales, la joven de 31 años posteaba sus experiencias en cada travesía.

¿De qué murió la influencer Hannah Moody?

La deportista había salido para realizar una ruta por el sendero Gateway Trailhead, en la Reserva McDowell Sonoran (Scottsdale, Arizona), pero nunca volvió. La última vez que fue vista fue a unos 600 metros de la ruta principal del sendero.

Gracias a sus amigas cercanas, quienes notaron la ausencia de la influencer, las autoridades competentes iniciaron un operativo de búsqueda. “Los oficiales de la policía comenzaron en la zona la búsqueda a pie de Moody, con drones y con la ayuda de un helicóptero del Departamento de Policía de Phoenix. Las labores continuaron durante aproximadamente cuatro horas y media, hasta que sobre las 23:30 horas se suspendió el operativo”, aseguró el Departamento de Policía de Scottsdale a través de un comunicado oficial.

Después de varios días, fue hallada sin vida en un avanzado estado de descomposición debido a la fuerte exposición al calor de la zona en la que se encontraba.

De acuerdo con el informe forense, Hannah sufrió “cambios de descomposición y abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores”. Aunque se llegó a pensar que la deportista habría tenido un posible consumo de drogas, esa posibilidad fue descartada: “En su organismo no había rastro de etanol, drogas de abuso analizadas y ciertos medicamentos terapéuticos”.

La madre de Moody, reveló a un medio local que la muerte de su hija en efecto, estaría relacionada con la “climatología adversa”, pues su cuerpo fue encontrado a 40°C, de acuerdo con lo que informó Arizona’s Family. “Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No había señales de algo fortuito ni de una condición médica previa”, dijo.

¿Quién era Hannah Moody?

Hannah era una creadora de contenido conocida por su estilo de vida saludable y por las travesías que hacía en la naturaleza. En Instagram, donde tenía 45 mil seguidores, realizaron hace pocas horas una publicación comunicando lo que había ocurrido con ella.

“Para los seguidores de Hannah que quizás no se hayan enterado, Hannah partió al Cielo con su amado el pasado mayo. Murió haciendo lo que adoraba: escalar las montañas de Arizona. Sepan que todos ustedes eran preciosos y amados por ella, y que nada desearía más que cada uno de ustedes encontrara a Jesús y conociera su gran bondad y amor por ustedes. Extrañamos muchísimo a Hannah, pero sabemos que está en un lugar tan hermoso que esta tierra palidece en comparación. Descansa en su paz, querida; nos vemos en el otro lado".