¿Qué pasó con las casas que prometió Andrea Valdiri? La influenciadora reveló la verdad

En medio de las dudas que rondaban al respecto, Andrea Valdiri volvió a referirse a uno de los proyectos sociales que había anunciado durante este año y explicó por qué se frenó la construcción de las casas que prometió a dos jóvenes beneficiarias de una celebración de quince años.

La influenciadora había decidido extender su iniciativa más allá de la fiesta y ayudar a dos de las adolescentes con la construcción de sus viviendas. Sin embargo, varios meses después, las obras no han podido avanzar como estaba previsto.

La situación generó preguntas y rumores entre sus seguidores, especialmente porque Andrea Valdiri había manifestado públicamente su intención de entregar las viviendas lo antes posible. Ahora, por medio de unas historias que publicó en su cuenta de Instagram, la barranquillera de 35 años explicó qué ocurrió con el proyecto.

¿Andrea Valdiri entregará las casas que prometió?

De acuerdo con la explicación que entregó la creadora de contenido, el inconveniente surgió por el retiro de un empresario que inicialmente se había comprometido a aportar los materiales necesarios para la construcción de las viviendas.

Según relató Andrea Valdiri, había conseguido el apoyo del propietario de una ferretería para sacar adelante el proyecto. El acuerdo consistía en que el empresario proporcionaría los materiales, mientras que ella asumiría la gestión necesaria para que las casas pudieran construirse.

El compromiso, sin embargo, no llegó a concretarse. La influenciadora contó que, después de recibir la cotización de los materiales, el empresario decidió no continuar con la colaboración al considerar que el costo era demasiado elevado: “Él simplemente me dijo: ‘No lo voy a hacer porque está muy costoso’”.

‘La Valdiri’ también reconoció que uno de los errores que cometió durante el proceso fue no formalizar el acuerdo mediante un documento. Según explicó, confió en la palabra del empresario y dio por hecho que el compromiso se mantendría. Además, recordó que el hombre estuvo presente durante la celebración de los quince años de las menores y que ella promocionó su negocio como parte de la colaboración que habían establecido.

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La situación hizo que el proyecto quedara en pausa mientras se busca una alternativa para conseguir los recursos y materiales que permitan retomar las obras. Sin embargo, Andrea Valdiri aseguró que no ha desistido de su propósito de ayudar a las dos jóvenes y que buscará la manera de completar las casas.

La influenciadora dejó claro que el hecho de que el primer acuerdo no se haya concretado no significa que haya cancelado el proyecto. Por el contrario, manifestó que asumirá la tarea de buscar una solución para poder continuar con la construcción.

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“Yo voy a hacer el proyecto. ¿Cómo? No me pregunten, pero yo lo termino haciendo”, advirtió.

Por ahora, Andrea Valdiri no ha entregado una fecha concreta para la finalización y entrega de las viviendas. Tampoco se ha informado públicamente cuál es el monto exacto que hace falta para completar las obras.

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