Querido periodista de ‘Noticias Caracol’ se va y presenta su reemplazo

El periodista bogotano de 34 años, encargado de las coberturas internacionales desde la Casa Blanca y Washington para los televidentes de ‘Noticias Caracol’, Juan Carlos Merlano cierra un capítulo de su vida profesional al salir de l informativo.

Este martes 3 de noviembre el graduado de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia se despidió de los televidentes entregando el micrófono de la corresponsalía a su colega María Camila Roa.

“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, dijo el bogotano al presentar oficialmente a la nueva reportera en la capital estadounidense, mientras informaba sobre las recientes elecciones de Congreso en ese país.

“Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”, mencionó la nueva encargada de la información de ese país para los colombianos.

Juan Camilo Merlano se casó hace pocos meses

El saliente corresponsal del informativo que cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas de Georgetown University se casó en agosto pasado en Cartagena de Indias con su novia desde el 2018, Karina Charry, una profesional también graduada del Externado de Colombia de Finanzas y Relaciones Internacionales, con posgrado en la Universidad de Georgetown.

De momento, se desconoce el nuevo rumbo profesional de Merlano, quien también estuvo vinculado a Blu Radio.

Por su parte, María Camila Roa es comunicadora social de la Universidad de La Sabana de Bogotá y llega a este nuevo rol tras diez años vinculada a ‘Noticias Caracol’.

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“Hoy empieza un nuevo capítulo para mí y me voy llena de cariño. Gracias por darme tantas certezas y motivaciones. No importa donde esté, ustedes siempre serán mi casa “, escribió hace unos día la periodista en su cuenta de Instagram y compartió un carrusel de imágenes junto a algunos colegas y familiares de lo que habría sido su despedida antes de radicarse en el país del norte.

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