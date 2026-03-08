El mundo de las estrellas

¿Quién era Jimmer Hernandez y qué le pasó? Murió amigo de varias celebridades de Colombia

Actores, cantantes y otras figuras del entretenimiento nacional lamentaron la noticia a través de sus redes sociales.

Por Daniel Guerrero Aldana
08 de marzo de 2026
Jimmer Hernández y Lina Tejeiro.Elite Cosmetic Dental
Fotografía por: Elite Cosmetic Dental

La muerte del odontólogo Jimmer Hernández Amador generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre figuras del entretenimiento colombiano que lo conocieron de manera personal o acudieron a sus servicios profesionales. Actores, cantantes, comediantes e influenciadores expresaron mensajes de despedida y agradecimiento tras conocerse la noticia.

Desde su empresa se confirmó que Hernández Amador falleció en la madrugada del 7 de marzo, aunque por ahora no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Reacciones por la muerte de Jimmer Hernández

Entre los mensajes que más llamaron la atención está el de la actriz y cantante Yolanda Rayo, quien escribió en sus redes sociales: “Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz”.

También se pronunció el artista José Miel, recordado por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. En su mensaje destacó tanto la relación personal como el trabajo que Hernández había realizado en su sonrisa. “Mi doctor, te nos fuiste y solo agradezco a la vida por haberte conocido. Un ser humano grandioso y un gran profesional (…) Fue quien hizo mi diseño de sonrisa, así que vuela alto mi churro. Te quiero”, escribió.

Otra de las reacciones fue la de la comediante Johanna Velandia, exintegrante de ‘¿Qué hay para dañar?’ de Canal RCN y quien también participó en ‘La casa de los famosos Colombia’. La humorista compartió una reflexión breve en la que señaló: “Las buenas personas nunca se van del todo. Viven en quienes tuvimos la suerte de conocerlas”.

El actor Orián Suárez también lamentó la noticia y recordó su cercanía con el odontólogo. “Detrás de un gran odontólogo hay una gran sonrisa. Hay noticias inesperadas y tu partida es una de ellas. Gracias por tanto porque solo me queda eso, darte las gracias. Vuela alto y descansa en paz”, expresó.

A su mensaje se sumó el de su esposa, Martha González, relacionista pública de varias figuras del entretenimiento colombiano, quien escribió: “Sin palabras, te nos adelantaste en el camino. Gracias por todo y por tanto. Que en paz descanse y vuela alto”.

Una de las publicaciones que también generó reacciones fue la de la actriz Lina Tejeiro, quien compartió varias fotografías junto a Hernández Amador en blanco y negro. En una de ellas escribió: “Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”.

Estas fueron algunas de las publicaciones en honor a la memoria de Jimmer Hernández.

Fotografía por: Captura de pantalla

¿Quién era Jimmer Hernández?

Jimmer Hernández Amador era un odontólogo colombiano reconocido por su trabajo en el campo de la odontología estética. A lo largo de su carrera consolidó una importante presencia en ese sector y desarrolló un modelo empresarial que le permitió ampliar su alcance a diferentes ciudades.

Fue el fundador de Elite Cosmetic Dental, una clínica especializada en tratamientos estéticos dentales que logró posicionarse en varias ciudades del país, entre ellas Villavicencio, Bogotá y Medellín, además de contar con presencia internacional en Miami, Estados Unidos.

Su trabajo estuvo enfocado en procedimientos relacionados con el diseño de sonrisa y otros tratamientos estéticos que lo llevaron a atender a diferentes figuras públicas y personalidades del entretenimiento colombiano.

Con el paso de los años, su nombre empezó a ser reconocido no solo dentro del gremio odontológico, sino también entre celebridades que confiaron en su trabajo y que hoy, tras conocerse la noticia de su muerte, han expresado públicamente su pesar.

Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
