La muerte de Melissa Medina, influenciadora y empresaria dominicana de 22 años, ha generado conmoción entre sus seguidores y las personas que conocían sus proyectos. La joven falleció durante la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

La noticia se conoció después de que Medina presentara complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento de una torre residencial del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico del sector Naco, donde llegó sin signos vitales, según la información divulgada por las autoridades.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a quienes seguían su actividad en redes sociales, donde había construido una comunidad alrededor de sus emprendimientos y su trabajo en el sector de la belleza. Además de su faceta como creadora de contenido, Melissa había desarrollado diferentes iniciativas comerciales desde que era adolescente.

¿Quién era Melissa Medina?

De acuerdo con lo expuesto por medios loclaes, Melissa Medina convirtió su interés por el mundo de la belleza en una oportunidad para emprender. Su trayectoria empresarial comenzó cuando tenía apenas 15 años, edad a la que puso en marcha Melissa Studio, un negocio especializado en el cuidado y diseño de uñas.

Con el paso del tiempo, amplió su propuesta comercial y creó una marca de uñas postizas elaboradas a mano. A través de este proyecto, desarrolló una oferta dirigida a personas interesadas en este tipo de productos y consolidó su presencia en una industria en la que incursionó desde muy joven.

Sus actividades no se limitaron al sector de la belleza. Melissa Medina también incursionó en el negocio de la mensajería y recepción de paquetes mediante una franquicia.

En sus plataformas digitales compartió contenido relacionado con sus negocios, sus trabajos de manicura y diferentes momentos de su vida como emprendedora, lo que le hizo ganar miles de seguidores. De esta manera, utilizó sus redes sociales como una vitrina para mostrar sus proyectos, promocionar sus productos y contar parte del proceso detrás de sus iniciativas comerciales.

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Su trabajo comenzó a recibir reconocimiento en el ámbito empresarial dominicano. De hecho, Melissa tenía previsto recibir una distinción especial en los Premios Magna 2026 por su iniciativa y trayectoria como emprendedora. La ceremonia estaba programada para el 19 de noviembre, fecha que coincidió con las honras fúnebres de la joven.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Melissa Medina?

Las circunstancias del fallecimiento de Melissa Medina son investigadas por la Policía Nacional de República Dominicana y el Ministerio Público. El vocero de la institución policial, el coronel Diego Pesqueira, informó que la joven se encontraba en un apartamento de Piantini cuando comenzó a presentar complicaciones de salud.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar también estaban una mujer venezolana de 21 años y un hombre dominicano de 60 años. Ambas personas fueron entrevistadas por los investigadores para establecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento. Sus identidades se mantienen bajo reserva y, hasta el momento, no se han anunciado detenciones ni imputaciones relacionadas con el caso.

En cuanto a la causa de muerte, el medio dominicano Acento informó que había trascendido extraoficialmente que Melissa Medina habría presentado una falla cardíaca aguda, acompañada de edema pulmonar y cerebral, en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por su parte, Noticias SIN reportó que el certificado de defunción registra esas complicaciones médicas, aunque no determina cuál fue la condición que desencadenó la falla cardíaca.

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Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial de dichos reportes por parte de su familia o equipo de trabajo. De hecho, mientras avanza el proceso, la familia de la influenciadora y empresaria ha solicitado prudencia frente a las versiones que circulan sobre su muerte y respeto por su privacidad durante el duelo.

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