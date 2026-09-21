¿Quién era y de qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Este domingo 20 de septiembre, fue confirmada la muerte de Presley Gerber, el hijo mayor de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. La noticia conmocionó a sus seres queridos, amigos, y al mundo del espectáculo y la moda en Estados Unidos y Europa.

¿Qué pasó con el hijo de Cindy Crawford?

De acuerdo con los registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, citados por la revista People, Presley murió en un centro de rehabilitación, lugar donde luchaba contra su adicción a las drogas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha reportado la causa oficial de su deceso. Allie Jenkins, representante de Crawford y su esposo, Rande Gerber, dijo a CBS que la familia "pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

En los últimos años, Gerber habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas. "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", dijo en el 2023 en el podcast Studio 22.

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El joven modelo se refirió, además, de la buena relación que tenía con su familia, quienes estuvieron a su lado apoyándolo en ese difícil proceso: "Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo. Viajamos juntos gran parte del tiempo, así que eso hace que me sienta mucho menos solo".

En diciembre de 2025, compartió un video donde habló sobre el tratamiento que estaba siguiendo. En él, mencionó medicamentos que le ayudaban en su lucha con la salud mental y los ataques de pánico.

Hace unas semanas, su hermana Kaia Gerber se refirió a ese tema en una entrevista con Vogue, asegurando que había sido una batalla de casi diez años contra la adicción a las drogas. Kaia mencionó que esta situación afectó profundamente la dinámica familiar y que, en su deseo de no preocupar más a sus padres, llegó a evitar pedir ayuda.

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Foto: EFE - ALLISON DINNER

¿Quién era Presly Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber era el hijo mayor de la famosa modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, además de ser el hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber. Nació el 2 de julio de 1999 en California.

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Presley siguió los pasos de su madre y se adentró en el mundo de la moda desde muy joven. A los 15 años, se unió a IMG Models y, solo un año después, hizo su debut en la pasarela de Moschino en Los Ángeles. En ese momento tenía 16 años. Desde entonces, trabajó con grandes nombres de la moda como Calvin Klein, Celine, Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Además, compartió el escenario de modelaje con su hermana Kaia. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue en 2018, cuando apareció junto a Cindy Crawford en un comercial de Pepsi para el Super Bowl LII, recreando el famoso anuncio que su madre protagonizó en 1992.

En 2019, protagonizó un problema legal tras ser arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol. Como resultado, le impusieron tres años de libertad condicional y tuvo que cumplir con un programa relacionado con su infracción.