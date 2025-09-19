¿Quién es Regio Clown, el Dj desaparecido junto a B-King en México?

El pasado martes 16 de septiembre en el sector de Polanco de la capital mexicana, se vio por última vez al cantante colombiano B-King, exesposo de Marcela Reyes. Según la información, que ya está en manos de las autoridades mexicanas, el artista había comentado que iría al gimnasio de la zona.

Sin embargo, cuando se perdió el rastro de B-King, él estaba un reconocido dj vallecaucano, de quien tampoco se tienen noticias.

Se trata de Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown. Según lo que ha trascendido y aparece en la información de su búsqueda, ese día vestía pantalones y camiseta negra y tenis.

Herrera de 35 años y 1,80 metros de estatura es muy activo en las redes sociales donde se define como: “DJ por pasión y vocación. A través de la música transmito alegría, elevo los sentidos y conecto con la energía universal. Mi misión: hacer de cada experiencia musical algo fenomenal”.

El DJ, igual que B-King, evidenció en su cuenta de Instagram que estaba en México y tendría una presentación en medio de las celebraciones de la independencia en un club de Insurgentes, el domingo el 14 de septiembre.

“Nos vemos el domingo en este gran evento … Sin Censura! Una noche mágica... no te lo puedes perder México. Insurgentes Sur 1765 Guadalupe Inn. Álvaro Obregón. CDMX 01020”, escribió el DJ animando a sus seguidores mexicanos a ir a divertirse.

B-King y Regio Clown viajaron de Colombia a México juntos

Tal y como lo había revelado a Vea, la hermana de B-King Stefanía, ese show se realizó y hubo noticias de los artistas con normalidad hasta el martes, día en que se registró su desaparición.

El vallecaucano además de DJ asegura en sus redes ser empresario y coach, de ahí que buena parte de sus publicaciones corresponden a vivir con tranquilidad, buscar la paz, alejarse de los conflictos y ser agradecidos.

“No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas. La música no es un show, es una revolución”, mencionó en uno de sus post recientes.

La última publicación de Regio Clown antes de desaparecer

Tras su desaparición resulta inquietante la ultima publicación que realizó antes de que esta se produjera. “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”, puntualizó el dj.

En un mensaje anterior, publicado también el mismo día de su desaparición escribió: "Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo“.

