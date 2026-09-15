¿Quiénes eran los dos integrantes de la banda Alto Exceso que fueron asesinados en México? 

La música regional mexicana está de luto tras el asesinato de dos integrantes de la agrupación Alto Exceso, ocurrido en la comunidad de Chichimequillas, perteneciente al municipio de Silao, Guanajuato. Las víctimas fueron identificadas como Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, dos jóvenes que formaban parte de la agrupación y que se encontraban reunidos junto con otros integrantes cuando ocurrió la agresión. Un tercer músico resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

La noticia fue confirmada a través de las redes socicales de la agrupación. “No tenemos palabras para describir esta situación… Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón, queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron, que ellos viven en nuestro corazón, y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad, sabemos que esto nos mantenía vivos, cada nota era un momento de vida inolvidable».

Los demás integrantes de la banda recordaron a sus compañeros con emotivas palabras: “El equipo de Alto Exceso despide a nuestros hermanos con un gran orgullo y con la cabeza en alto, como les decimos en cada una de nuestras presentaciones, no es un adiós si no un hasta luego, gracias por todos los momentos únicos e imborrables y queremos despedirlos como más nos gustaba ser, ALEGRES y BRILLANDO🫂🤍Esto es Alto Exceso mi viejo CHAU”.

Los seguidores han dejado mensajes lamentando la inesperada y trágica partida de los músicos: “A veces las personas creen que ser músico es solamente subirse al escenario, tocar y llevar una vida de lujos, excesos y diversión, si, embargo, es una profesión que requiere mucho esfuerzo y dedicación, pero sobre todo sacrificios y riesgo. En fin QDP”, “se les va a extrañar mucho, siempre serán recordados como los niños nobles, alegres y talentosos que eran”, “un abrazo a todos los integrantes de este grupo, pero, sobre todo, a los padres de estos jóvenes que perdieron la vida”, “mis más sinceras condolencias para todos sus familiares, no hay palabras, solo dar palabras de aliento para un dolor tan fuerte”.

Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez fallecieron tras un ataque armado en Silao, Guanajuato. Otro músico de la agrupación resultó herido.

¿Qué se sabe de la muerte de los integrantes de Alto Exceso?

El ataque ocurrió el viernes 11 de septiembre. Lo que han reportado algunos medios de comunicación, es que, al parecer, los músicos se encontraban en una fiesta cuando llegaron hombres armados al borde de un automóvil y dispararon contra los asistentes. Enseguida, huyeron del lugar. Al escuchar los disparos, algunos testigos que estaban en la reunión se pusieron en contacto con los servicios de emergencia para informar sobre lo que había sucedido.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Policía Municipal, quienes encontraron a los músicos heridos. Inmediatamente, pidieron ayuda médica. Según los rescatistas, Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez ya habían perdido la vida cuando llegaron al centro médico. Un tercer miembro de la agrupación sobrevivió al ataque, recibió atención médica en el lugar y, una vez que se estabilizó, fue trasladado a un hospital. A raíz de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato inició una investigación con el objetivo de esclarecer los motivos del homicidio de los dos músicos. Por ahora, no han sido capturados los responsables.

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Ellos eran Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez

Diego Israel Rodríguez González tenía 20 años. Su papel en la banda era fundamental, ya que era uno de los vocalistas. Los medios mexicanos informaron que el joven había celebrado su cumpleaños recientemente. Además de su pasión por la música, sus compañeros lo reconocían como uno de los miembros más jóvenes de Alto Exceso.

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Por su parte, Juan Carlos Muñoz Gómez fue un músico y bajista de la banda. Tenía 23 años, según los informes de los medios locales que identificaron a las víctimas tras el ataque. Junto a Diego, formaba parte del grupo que llevaba la música regional mexicana a fiestas y eventos en la zona.