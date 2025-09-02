Rafaella Chávez, hija de Marbelle, fue sometida a dos cirugías de emergencia

Alarmados. Así reaccionaron los seguidores de Rafaella Chávez tras la reaparición de la artista en redes sociales, donde sorprendió al revelar que tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia, situación que generó mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué le pasó a Rafaella Chávez?

De acuerdo con lo expuesto por la hija de Marbelle, a quien muchos recuerdan gracias a su participación en Amor Sincero y El Paseo 6, en días recientes estuvo ausente de sus redes sociales porque enfrentó serias dificultades de salud que, incluso, la llevaron al quirófano.

En su mensaje, Rafaella Chávez compartió algunos detalles de esta situación y, de paso, agradeció al personal médico que atendió la emergencia médica.

“Con respecto a las cirugías. Tuve dos de emergencia. Agradezco a Dios haber podido actuar a tiempo y al personal médico: Yesid, Carolina, Helena y Daniel. Gracias”, escribió como descripción a una imagen en la que se observa a la actriz y cantante, en camilla, mientras la suben a una ambulancia.

Posteriormente, para dar parte de tranquilidad a sus seguidores, Rafaella Chávez compartió una segunda fotografía en la que se muestra sonriente, a pesar de estar recluida en un centro médico. “A ustedes, gracias por estar pendientes y por cada mensaje lleno de amor, por cada oración y por hacerme sentir la mujer más afortunada", agregó.

Fotografía por: Instagram @rafaellamusik

A pesar de que por ahora no se conocen mayores detalles sobre la situación de salud de la bogotana de 23 años, fanáticos suyos se mostraron aliviados de saber que, según todo indica, se está recuperando satisfactoriamente. Además, están a la espera de algún pronunciamiento de su parte o de Marbelle sobre lo ocurrido.

“No vengo de una crianza saludable”: Rafaella Chávez

En una entrevista con el podcast Te lo dice Cuervo, del cantante y presentador Camilo Cuervo, la hija de Marbelle se refirió a los errores que su madre cometió durante su proceso de crianza.

De acuerdo con Rafaella Chávez, ‘La reina de la tecnocarrilera’ solía recompensarla con comida poco saludable después de largas jornadas de trabajo. Esta falta de hábitos alimenticios saludables la llevó a pesar 84 kilos a los 14 años.

“Fue una transición muy difícil porque yo no vengo de una crianza saludable. Yo era una niña y al crecer en el medio tenía horarios de grabación muy fuertes y extensos. Cuando llegaba a mi casa mi mamá como efecto recompensa me decía: ‘Te compré hamburguesa’ o ‘te tengo un tarro de nutella gigante’, y hay cosas que de niño no vas a entender’ (...) Yo fui una niña que creció sin restricciones. Tenía 10 años y me iba a talleres de actuación y regresaba a las dos de la mañana. Mi mamá nunca me negó ser quien soy, pero creo que se fue al extremo”, recordó.