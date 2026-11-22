El cantante español Raphael generó preocupación entre sus seguidores después de que tuviera que cancelar un concierto en La Coruña, España, debido a un problema de salud que lo llevó a recibir atención médica de urgencia. El episodio ocurrió el sábado 21 de noviembre, cuando faltaban pocos minutos para el inicio del espectáculo y gran parte del público ya se encontraba dentro del recinto.

El artista, de 83 años, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció bajo observación durante la noche. La noticia despertó inquietud entre sus admiradores, especialmente por los antecedentes médicos que marcaron su vida en los últimos años. Sin embargo, durante la mañana del domingo 22 de noviembre se conocieron nuevas noticias sobre su evolución y su entorno transmitió tranquilidad acerca de su estado.

¿Qué le pasó a Raphael?

Raphael tenía previsto presentarse el sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña como parte de su gira "Raphaelísimo". El espectáculo estaba programado para las 8:30 de la noche, pero la presentación no pudo llevarse a cabo debido a una indisposición que sufrió el intérprete poco antes de subir al escenario.

De acuerdo con información de la agencia EFE, que citó fuentes municipales, el cantante comenzó a sentirse mal alrededor de las 8:00 de la noche, cuando faltaban aproximadamente 30 minutos para el comienzo del concierto. Entre los problemas que presentó se reportaron una subida de tensión arterial y episodios de taquicardia.

El artista recibió atención del personal sanitario que se encontraba en el Coliseum. Después de una valoración médica, y en coordinación con su médico personal, se determinó que debía ser trasladado a un centro hospitalario para una evaluación más detallada. Raphael fue llevado en ambulancia al Hospital Quirón de A Coruña, donde quedó bajo observación.

La situación obligó a suspender el espectáculo. Para ese momento, las puertas del recinto ya estaban abiertas y miles asistentes ocupaban sus localidades, por lo que la noticia fue comunicada a través de la megafonía. La productora Cavea Producciones informó que la cancelación obedecía a una "indisposición de salud" que le impedía al artista actuar en las condiciones adecuadas.

La organización también lamentó los inconvenientes ocasionados a los asistentes y anunció que la devolución del dinero de las entradas se realizará de manera automática a través de la plataforma de venta. Por ahora, la suspensión corresponde a esta presentación de la gira, que ha llevado al cantante por diferentes escenarios de España y otros países.

Publicidad

¿Cómo sigue Raphael?

Durante la mañana del domingo 22 de noviembre se conocieron noticias favorables sobre la evolución del cantante. Raphael recibió el alta médica después de pasar la noche en observación en el Hospital Quirón de A Coruña y emprendió el regreso por carretera hacia Madrid, donde tiene su residencia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el propio artista confirmó la noticia y explicó que las revisiones médicas habían arrojado resultados favorables. "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor", expresó.

Publicidad

Raphael también se refirió a la presentación que no pudo ofrecer y lamentó la situación ante las personas que habían acudido a verlo. Según explicó, su estado de salud no le permitía subir al escenario en las condiciones que merecía el público. Además, agradeció los mensajes de cariño y preocupación que recibió durante las horas posteriores a su hospitalización.

Por otra parte, Europa Press informó que su esposa, Natalia Figueroa, y sus hijos estuvieron pendientes de lo ocurrido y contemplaron la posibilidad de desplazarse hasta A Coruña para acompañarlo. Sin embargo, el cantante habría preferido que permanecieran en casa mientras él recibía atención médica, con el propósito de evitarles preocupaciones adicionales.

Publicidad

De acuerdo con la misma información, Raphael se dirigiría a su domicilio en Madrid y tendría previsto someterse a una nueva revisión médica en los próximos días. Por ahora, no se ha comunicado que el episodio esté relacionado con la enfermedad que enfrentó anteriormente.

Cabe recordar que en diciembre de 2024 el cantante recibió un diagnóstico de linfoma cerebral primario, después de presentar un problema neurológico que obligó a hospitalizarlo. Tras recibir tratamiento y atravesar un periodo de recuperación, retomó sus compromisos musicales en junio de 2025.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí