Reconocida actriz de cine y televisión murió “pacíficamente mientras dormía”

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte de la actriz Judy Pace, una figura fundamental en la historia de la televisión estadounidense, especialmente recordada por su papel en la serie Peyton Place, donde interpretó a Vickie Fletcher entre 1968 y 1969. También es conocida por su actuación en la película para televisión Brian’s Song, donde dio vida a Linda, la esposa del legendario jugador de fútbol americano Gale Sayers.

¿De qué murió Judy Pace, actriz estadounidense?

De acuerdo con un comunicado emitido por un portavoz, sus hijas Shawn Pace Mitchell y la actriz Julia Pace Mitchell, confirmaron que la también modelo, quien tenía 83 años, “murió pacíficamente mientras dormía”, aunque se desconocen, hasta el momento, las causas de su deceso, ocurrido el pasado 11 de marzo.

“Auténtica pionera de Hollywood, brilló en Peyton Place, Cotton Comes to Harlem, Brian’s Song y en muchos otros papeles icónicos que allanaron el camino para generaciones futuras”, escribieron seguidores en redes sociales.

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¿Quién era Judy Pace?

Su carrera comenzó en el mundo del modelaje, donde se destacó como una de las participantes más jóvenes de la famosa gira Ebony Fashion Fair en los años 60. Poco después, dio el salto a la actuación, haciendo su debut en el cine en 1963, lo que marcó el inicio de una sólida trayectoria en Hollywood. Uno de sus logros más significativos fue convertirse en la primera mujer afroamericana en firmar un contrato con Columbia Pictures, rompiendo barreras en una industria donde la representación era escasa.

Este hito la estableció como una pionera y abrió las puertas para futuras generaciones de actrices. Durante las décadas de los 60 y 70, Pace se convirtió en un rostro habitual tanto en el cine como en la televisión, participando en producciones como The Thomas Crown Affair y en populares series como Bewitched y Good Times. Su talento también fue reconocido con un premio NAACP Image Award por su actuación en The Young Lawyers, consolidando así su lugar en la industria.

Más allá de sus logros artísticos, Judy Pace es recordada como una mujer que jugó un papel importante en la transformación de la representación de las mujeres negras en la pantalla. Enfrentó y superó las limitaciones de su tiempo. Su legado no solo se refleja en sus actuaciones, sino también en las puertas que abrió dentro de la industria.