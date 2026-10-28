Revelan posible causa del accidente del bus del cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta

Hacia las 11 de la noche del domingo el grupo musical de Kbeto Zuleta terminó la presentación que tenía en Sincelejo. Compartió tarima con el también intérprete vallenato Elder Dayan Díaz, así lo confirmó Jorge Luis Quintero, el bajista, quien sobrevivió al accidente, que enlutó la música y que ocurrió tres horas después, cuando el conjunto viajaba hacia Valledupar.

“Estábamos contentos con la presentación. Veníamos dormidos la mayoría. Lo único que sentí fue el rastilleo, alcancé a medio abrir los ojos y ya sentí el golpe. Me sentí como en las películas en el aire, yo venía detrás de Harold”, mencionó a NotiVallenato el músico que vio que el dueño del bus era quien conducía como habitualmente lo hacía, cuando los trasnportaba.

No obstante, también dijo que escuchó que en algún punto él habría entregado el volante a su auxiliar con quien solía viajar, sin embargo advirtió que no es algo que él haya notado, justamente porque la mayoría iba dormida cuando se presentó el accidente.

¿Qué le pasó al bus que llevaba a Kbeto Zuleta y sus músicos?

El vehículo en el que viajaban Kbeto y sus músicos pertenecería a la empresa Súper Star y según la información preliminar, se habría salido de la carretera y luego habría chocado contra una barrera de contención, lo que derivó en su caída al río Ariguaní.

De momento, una de las hipótesis que cobra fuerza es que el conductor hubiera sufrido un microsueño mientras conducía.

“Bueno, la hipótesis que está tomando mayor fuerza se trata de un microsueño”, reveló Manuel Rangel Quintero, secretario de Cultura y Turismo del Cesar, en diálogo con Noticias RCN. Sin embargo, esto aún no es confirmado y solo habrá mayor certeza con el desarrollo de la invetsigación.

El accidente cobró la vida de Giovanni Lobo, corista y segunda voz de la agrupación, y del guitarrista Harold Santana. La mayoría de los heridos fueron trasladados a la clínica Sinaís Vitalis,, ubicada en Bosconia, Cesar. Hasta la noche del martes allí fue atendido Kbeto, quien fue uno de los heridos más graves luego del accidente.

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El cantante fue trasladado en ambulancia hasta el aeropuerto de Valledupar y posteriormente llevado en avión ambulancia hasta Barranquilla, donde fue internado en la clínica Iberoamérica. Kbeto perdió su pierna izquierda en el accidente y sufrió traumas en su cráneo y tórax.

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