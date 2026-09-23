Rick Sollo, reconocido cantante, murió en accidente aéreo: tenía 59 años

El cantante brasileño Rick Sollo, integrante del dúo Rick & Renner, murió a los 59 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Santa Catarina, Brasil. La aeronave desapareció el lunes 21 de septiembre, cuando cubría la ruta entre Porto Belo y São Joaquim, lo que activó una operación de búsqueda.

Al día siguiente (22 de septiembre), los equipos de rescate localizaron los restos en una zona de difícil acceso de la Sierra Catarinense y confirmaron que las cinco personas que viajaban a bordo fallecieron.

Así ocurrió el accidente en el que murió Rick Sollo

En la tarde del 21 de septiembre, el helicóptero Bell 430 despegó de Porto Belo, en el litoral norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim. A bordo se encontraban Rick Sollo, el empresario Bruno Avelar, el video realizador Paulo Soares, el piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Minutos más tarde, la aeronave perdió contacto durante el trayecto. Razón por la que se activó una operación de búsqueda con la participación de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y el Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina.

Las condiciones meteorológicas dificultaron las labores. El estado se encontraba bajo alertas por lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas, mientras los equipos intentaban establecer la ubicación del helicóptero. También se analizaron señales de celulares y los últimos registros de la aeronave para delimitar las zonas de búsqueda.

La mañana del 22 de septiembre transcurrió con la incertidumbre sobre el paradero de los ocupantes. Sin embargo, después de varias horas de trabajo, los rescatistas localizaron los restos del helicóptero en la región de Santa Bárbara, en el interior de Urubici, en la Sierra Catarinense. Allí, las autoridades confirmaron que los cinco ocupantes de la aeronave fallecieron.

Según información publicada por el medio UOL, el helicóptero de Rick Sollo figuraba en situación regular ante la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac). La Policía Civil de Santa Catarina abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la caída, mientras el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) realiza las labores técnicas correspondientes.

Publicidad

Él era Rick Sollo

Geraldo Antônio de Carvalho (nombre real del artista) construyó una trayectoria de cuatro décadas en la música sertaneja brasileña. Junto a Renner, formó una de las duplas reconocidas del género y consolidó una carrera marcada por canciones que alcanzaron popularidad entre el público de Brasil.

Rick & Renner también desarrollaron una faceta importante como compositores. A lo largo de su carrera, Rick Sollo registró cientos de canciones y tuvo participación en obras interpretadas por otros artistas del género. Entre los temas asociados a su trayectoria se encuentran ‘Nos Bares da Cidade’ y ‘Cara de Pau’.

Publicidad

En los días previos al accidente, el cantante había mantenido su actividad profesional. Su última presentación ocurrió el 19 de septiembre en Sorriso, Mato Grosso, y la dupla tenía compromisos previstos en su agenda musical. La muerte de Rick interrumpió esa etapa de trabajo y generó mensajes de pesar de artistas como Ana Castela, Milton Neves, Ratinho y otros representantes de la música brasileña.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí