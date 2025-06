Ricky Montaner habla de su esposa Stefi y Mario Casas: “Pudo haber sido con otro”

Por semanas se ha especulado sobre una supuesta química personal entre el actor Mario Casas y la actriz y modelo Stefi Roitman, esposa del cantante Ricky Montaner.

Los comentarios en redes sociales y algunos programas de espectáculo argentino aumentaron cuando el español Mario Casas y la argentina compartieron en una campaña publicitaria del perfume de Antonio Banderas, que llevó a casas a tierras argentinas.

Ahora se sabe que Stefi aceptó una propuesta para actuar en la madre Patria y por ello, estará varias semanas distanciada de su esposo que vive en Miami.

La misma pareja reveló hace pocas semanas que llevaba un mes sin verse. No obstante, Stefi ya se había pronunciado al respecto indicando que en su matrimonio todo estaba bien. Ahora es Ricky, quien se pronuncia al respecto.

Fue en una entrevista con el locutor venezolano Rodolfo Soulés, conocido como ‘El Chamo’, y quien es primo de Ricky que habló.

“¿Cómo se maneja una situación así?, le preguntó ‘El Chamo’, a lo que Ricky, dijo: “No te sé decir cómo manejarlo.... No es lo mas cómodo del mundo tampoco, no es como que solamente hay dos memes y ya... Es que llego al aeropuerto y hay medios esperándome y los paparazis preguntándote y sacando fotos y videos ¿sabes?“, respondió el hijo de Ricardo Montaner, quien luego admitió la incomodidad de la situación.

"No es tan chévere, la gente no sabe si uno esta pasando por un tiempo tal, porque tengo un mes sin ver a mi esposa entonces estoy tal... Entonces la gente no sabe eso. Estoy tan seguro de la mujer que tengo“, mencionó indicando que en realidad no es la primera vez que se habla de crisis.

¿Qué dijo Ricky Montaner de Mario Casas?

"No es la primera vez que nos pasa esto nos ha pasado ya que la gente inventa chismes o que la prensa inventa chismes amarillistas por el clic".

Enseguida mencionó la importancia del anejo de esas situaciones. “Uno tiene que aprender a manejarlo, más que nada es la comunicación de nuevo , la confianza de la persona con la que estás”.

El cantante reconoció que algunos cercanos le indagaron por la situación. “A mí me escribían amigos, muchos amigos artistas, panas míos y me decían ‘espero que estés bien’”.

Al final aseguró que su matrimonio va bien y hasta bromeó con que loS rumores fueran con Casas. “Gracias a Dios estamos perfectos... peores chismes nos han inventado, pudo haber sido con cualquier otro, pero Mario Casas... (risas)”..

“No somos las primeras personas del ojo público a las que les inventan un chisme y bueno, aprender de la gente que vino antes de nosotros para tratar de manejarlo mejor”, explicó. “El matrimonio siempre ponerlo como prioridad”, concluyó.

Ricky Montaner y Stefi Roitman cumplieron tres años de casados en enero pasado.

Aquí más noticias que son tendencia