RM, líder de BTS, sufrió delicada lesión: “Un poco triste”

Después de varios años dedicados a proyectos individuales, crecimiento personal y el cumplimiento del servicio militar obligatorio, BTS está listo para volver a conectar con su público en uno de los regresos más esperados de la industria musical, que no solo marca una nueva etapa artística, sino que también es un momento lleno de emoción para millones de fans en todo el mundo, quienes han estado esperando con ansias este reencuentro con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

¿Qué le pasó a RM, líder de BTS?

Este jueves 19 de marzo, durante uno de los ensayos previos al concierto especial “BTS Comeback Live ARIRANG”, el evento que marca el regreso del grupo, el líder de la banda sufrió un accidente. En medio de los preparativos, el artista sintió una molestia en el tobillo, lo que llevó a que lo trasladaran de inmediato a un hospital en Seúl para que especialistas lo evaluaran. Después de realizarle los exámenes médicos, se confirmó que Kim Nam-joon había sufrido un esguince en el pie, específicamente en el hueso navicular accesorio, además de una rotura parcial de ligamentos y una contusión que causó inflamación en la zona afectada.

Como parte del tratamiento, su pierna fue inmovilizada y se le recomendó un reposo absoluto, evitando cualquier movimiento durante al menos dos semanas para prevenir complicaciones. “Tengo que decir algo un poco triste… me lesioné el tobillo. Practiqué mucho el baile, pero ahora no puedo hacer la coreografía como quisiera", dijo el artista.

Esta es la portada de 'ARIRANG' (2026), el nuevo álbum de BTS. Fotografía por: HYBE LABELS

La noticia generó preocupación, especialmente porque el concierto está programado para este 21 de marzo. No obstante, la agencia del grupo ha confirmado que RM sí estará presente, aunque con algunas limitaciones físicas. Su participación en el escenario se adaptará para priorizar su recuperación, lo que podría significar que habrá menos coreografías o movimientos exigentes. “Mientras RM expresó un firme compromiso de ofrecer una actuación de alta calidad en este escenario simbólico de regreso en Gwanghwamun, la compañía, en estrecha consulta con el artista, decidió priorizar la opinión médica para prevenir cualquier esfuerzo adicional sobre su lesión”, declaró BigHit Music.

Por su parte, el líder de la banda agregó: “Estaré ahí para verlos, cantaré y animaré a todos. No es algo grave, así que espero que esperen con ilusión la presentación”, agregó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

J-Hope, integrante de la banda también se refirió al respecto: “RM se esforzó muchísimo, y esto no era algo que esperábamos en absoluto. Todos nos sorprendimos, queríamos dar una gran sorpresa”.

En las redes sociales, el ARMY no se hizo esperar y comenzó a enviar mensajes de apoyo, subrayando que lo más importante es la salud del artista. Mientras tanto, el equipo de BTS sigue trabajando en los detalles del show para asegurarse de que RM pueda estar presente sin comprometer su recuperación.