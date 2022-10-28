Ruddy Rodríguez, de ‘El Inútil’, pidió oraciones por delicada situación familiar

Ruddy Rodríguez es una actriz que conquistó al público colombiano con su trabajo en producciones como Las Ibañez (1989), Amas de casa desesperadas (2007), Amor de carnaval (2012) y Cumbia ninja (2013). Sin embargo, su papel más recordado en el país sigue siendo el de ‘Ruby’ Salcedo de Zapata, protagonista de El inútil (2001).

Acostumbrada a ser noticia por sus papeles y logros profesionales, en días recientes la venezolana lo fue por una razón distinta: una compleja situación familiar que ella misma dio a conocer en redes sociales.

¿Qué le pasó a Ruddy Rodríguez?

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, de 58 años, su sobrino Kenny Castillo Rodríguez sufrió recientemente un grave accidente que le provocó múltiples fracturas en la cadera, el fémur y la mandíbula, además de inflamación en el cráneo y coágulos cerebrales. A causa de la gravedad de las lesiones, permanece en coma inducido bajo observación médica.

“Mi sobrino sigue en terapia intensiva y en coma inducido. Su pronóstico no es el que quisiéramos, pero hay que seguir luchando y aceptar lo que el Señor decida (...). Para quienes me conocen, saben que mi sobrino es como mi propio hijo. Estamos pasando por una prueba muy grande, pero todos estamos muy positivos”, expresó Ruddy Rodríguez, quien, pese al difícil momento, no ha perdido su característica sonrisa ni su fe.

En su pronunciamiento, la también exreina de belleza aprovechó para agradecer al personal médico que permanece al frente de esta crítica situación, así como a todos aquellos que se han sumado a la campaña de Go Fund Me y han donado recursos para apoyar a Kenny Castillo Rodríguez.

“Mi eterno agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por cada palabra de aliento, cada oración, cada pensamiento positivo y cada uno de sus buenos deseos. La familia los recibimos con todo el amor y la grandeza que en estos momentos se necesita. Lo único que les pido es que le digan a ese ser, llamado Kenny, que baje la inflamación de su cabeza. Los médicos y enfermeras del hospital Domingo Luciani están haciendo su parte y gracias por eso también. Siempre he creído en las energías mancomunadas y el propósito de salir adelante”, agregó.

Según lo descrito en la campaña realizada a través de Go Fund Me, el sobrino de Ruddy Rodríguez no cuenta con seguro médico y los costos de tratamiento y hospitalización son bastante altos, por lo que su familia ha agotado todos los recursos económicos que tenían. Además, “es el principal proveedor de su hogar, y su familia está atravesando una situación muy difícil mientras lucha por su vida en Venezuela”.